'Kijkcoach' met één oog helpt Oranje-international Lutsharel Geertruida met beter scannen op het veld

Door een zeldzame vorm van kinderoogkanker verloor Julian Agatowski op eenjarige leeftijd zijn oog. 29 jaar later helpt hij onder andere Oranje-international Lutsharel Geertruida met beter kijken op het voetbalveld.

Ondanks zijn visuele beperkingen speelde Julian Agatowski tien jaar lang bij Feyenoord. Hij droomde heel vaak van debuteren in De Kuip, maar helaas kwam het er nooit van. In een interview met Rijnmond vertelt Agatowski dat hij tegenwoordig werkt met voetballers zoals Lutsharel Geertruida, Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Guus Til. Met één oog geeft hij profvoetballers kijkadvies.

Kijkadvies aan Geertruida

"Wij kijken vooral naar gedrag van voetballers", vertelt Agatowski als hij zijn werk moet omschrijven. "En dan met name naar scanning, lichaamspositionering en non-verbale communicatie. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers. Als je die moet samenvatten, is het denk ik het creëren van voorwaarden voor spelers voor het maken van keuzes."

Agatowski werkt al ruim drie jaar lang met Oranje-international Lutsharel Geertruida. "Ik train normaal gesproken één keer met hem (Geertruida, red.). Het merendeel zit hem in de analyses. Dat doe ik op zeer regelmatige basis."

Waardering vanuit de profvoetballers

Agatowski krijgt veel waardering terug van Geertruida en de andere profvoetballers die hij helpt. "Ze zeggen dat ze er echt wat aan hebben op het veld. Je hoort van spelers dat het ze rust geeft, omdat je weet wat gaat komen."

Tijdens het EK is de 'kijkcoach' aan het genieten van Nederland. Maar Agatowski kijkt ook heel analyserend naar 'zijn' spelers. "Ik kijk toch altijd inhoudelijk. Als we dan naar die wedstrijden (van onder andere Geertruida, red.) kijken, dan kijken we ook gewoon alleen naar wat de speler doet. De details maken het verschil tussen net wel open staan en een bal vooruit kunnen spelen of niet. Dat heeft ongelofelijk veel waarden."

De beste positie voor Geertruida

Geertruida hebben we op verschillende posities zien spelen bij Feyenoord en Nederland. Voor elke positie wordt er specifiek getraind door de kijkcoach en de verdediger. Agatowski legt uit: "In de as of aan de zijkant spelen is een groot verschil. Als rechtsback kijk je altijd naar rechts, dat is je voorkeurskant. Maar als je op zes staat, kan je verkeer van alle kanten krijgen."

"Ik denk dat de beste positie (voor Geertruida, red.) misschien wel die van centrale verdediger is. Want in duels vind ik hem heel sterk. Dat is volgens mij ook de positie die hij zelf het meest prettig vindt. Sowieso eerder in de as dan aan de zijkant. Want hij is met de bal ook echt goed."