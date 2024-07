Knokkende Colombiaanse voorzitter en zoon opgepakt na bizar incident bij finale Copa América

De Colombiaanse voetbalvoorzitter Ramón Jesurún en zijn zoon Ramón Jamil Jesurún zijn opgepakt na de finale van de Copa América in het Amerikaanse Miami. Het tweetal zou zich hebben misdragen na de verloren wedstrijd tegen Argentinië (1-0 na verlenging).

Volgens een rapport van de politie van Miami-Dade County heeft de voorzitter een beveiliger in het Hard Rock Stadium in Miami aangevallen. De 71-jarige Jesurún mocht het veld niet betreden na afloop van de door Argentinië gewonnen finale, meldde de Colombiaanse krant El Tiempo. De zoon van de voorzitter ging verhaal halen bij een beveiliger. Hij zou ook zijn opgepakt.

Lionel Messi in tranen van het veld, maar Argentinië wint ondanks chaos alsnog de Copa América Argentinië heeft na de wereldtitel ook het Zuid-Amerikaanse kampioenschap binnen. Na 90 minuten spelen in de finale tegen Colombia stond het nog 0-0, maar in de tweede helft van de verlenging sloeg Lautaro Martinez toe. Lionel Messi was op dat moment al met een blessure naar de kant gegaan.

Chaos voor en na finale Copa América

Op beelden van de vechtpartij is te zien hoe de zoon van de voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond iemand probeert aan te vliegen. Hij moet worden tegengehouden door twee kleine jongens. Miami Herald meldt dat op het arrestatiebevel van Ramón Jesurún staat dat hij een beveiliger bij de keel greep, hem tegen de grond werkte en vervolgens sloeg.

Ni Ramón Jesurun, presidente de la Fedefútbol, se salvó del desastre logístico y de organización de la Copa América. En este video de @FOXSportsMX se ve al dirigente en medio de un altercado con el personal de seguridad. Quizá esta fue la razón de su ausencia en la premiación. pic.twitter.com/pDDOBRtBFy — WillyRodríguez (@WillyRodri13) July 15, 2024

De politie in Miami had het druk voor en na de finale van de Copa América. Het duel werd met een uur en twintig minuten uitgesteld vanwege ongeregeldheden rondom het Hard Rock Stadium. Fans zonder ticket probeerden op allerlei manieren bij de finale te kunnen zijn. Ze kropen onder meer in luchtschachten en bestormden de beveiligingspoortjes. Dat laatste zorgde er bijna voor dat mensen werden geplet.

Kritiek op organisatie

De Copa América werd gehouden in de Verenigde Staten, als voorafje voor het WK in 2026. Dan organiseert dat land het grootste voetbaltoernooi ter wereld met buurlanden Canada en Mexico. Een geslaagde editie werd het niet van het Zuid-Amerikaans toernooi. Er was kritiek op de velden en de beveiliging.

Argentinië wint Copa América

Het werd mede door alle ongeregeldheden een lange avond in Miami, waar Argentinië pas na verlenging de Copa América won. Lautaro Martínez, spits van Inter, besliste de finale in het voordeel van zijn land. Sterspeler Lionel Messi moest het allemaal vanaf de zijkant bekijken, hij raakte zwaar geblesseerd aan zijn enkel.

Door de overwinning speelt Argentinië volgend jaar de Finalissima tegen Spanje, dat zich zondag in Berlijn tot Europees kampioen kroonde.