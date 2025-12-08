Ronald Koeman weet sinds vrijdag tegen welke landen het Nederlands elftal het gaat opnemen op het WK voetbal. Maandag maakte de KNVB bekend tegen welke landen Nederland gaat oefenen in aanloop naar dat toernooi. Een droomaffiche tegen Curaçao blijft voorlopig uit.

Bondscoach Koeman zag in Washington Japan, Tunesië en de winnaar van UEFA play-off B (Oekraïne, Polen, Albanië of Zweden) uit de koker komen als tegenstanders in de groepsfase van het aankomende WK voetbal. Daarmee is de eerste route richting de ultieme droom om wereldkampioen te worden bekend.

Noorwegen en Ecuador

Om optimaal voorbereid aan het WK te beginnen, heeft de KNVB twee oefentegenstanders gevonden. In Zeist is gekozen voor Noorwegen en Ecuador. Bondscoach Ronald Koeman licht die keuze toe. "We wilden in aanloop naar het WK graag oefenen tegen een Europese tegenstander én een land uit Zuid-Amerika. Dat is gelukt met Noorwegen en Ecuador", laat hij weten in een persbericht. "In maart krijgen we daardoor de kans ons te meten met sterke ploegen met verschillende speelstijlen. Dat helpt ons in de stappen die we nog willen zetten richting het WK."

Beiden oefeninterlands worden afgewerkt in eigen land. Vrijdag 27 maart neemt Oranje het op tegen de Noren. Dinsdag 31 maart treedt de ploeg van Koeman op tegen Ecuador. Details over de locaties en aftraptijden volgen later nog.

Superspits komt op bezoek

Noorwegen kende een sterke kwalificatiereeks. Het Scandinavische land won al hun kwalificatiewedstrijden, waaronder twee tegen Italië. In totaal maakte de Noren daarin 37 doelpunten in acht wedstrijden. Superspits Erling Haaland was zestien keer trefzeker. Nederland en Noorwegen troffen elkaar voor het laatst in de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar. Het duel in Oslo eindigde in 1-1. In Rotterdam won Oranje met 2-0.

Ook Ecuador kwalificeerde zich gemakkelijk voor het WK in de VS, Canada en Mexico. De ploeg werd tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecompetitie, enkel achter Argentinië. Het Nederlands elftal speelde op het laatste WK nog tegen Ecuador. Toen speelde Oranje met 1-1 gelijk.

Droomaffiche tegen Curaçao blijft voorlopig uit

Vele Nederlandse voetbalfans hoopten op een oefeninterland tegen het Curaçao van Dick Advocaat. Zijn assistent Cor Pot hintte onlangs in de podcast Sportnieuws.nl de Maaskantine nog op dit affiche. Er is nog een mogelijkheid dat het Nederlands elftal een uitzwaaiwedstrijd tegen Curaçao speelt voor de start van het WK.