KNVB spreekt verwachting uit over het doorgaan van PSV - Ajax: 'Met beide clubs gesproken'

De KNVB denkt dat de topwedstrijd tussen PSV en Ajax van komende zondag gewoon doorgaat. Dat meldt de bond in een korte update aan het ANP. Bij PSV heeft een speler actieve tuberculose, maar volgens de KNVB is dat geen reden om het duel af te gelasten. Het gaat om de 36-jarige Spanjaard Lucas Pérez.

"We hebben gesproken met beide clubs en er is geen reden om aan te nemen dat de wedstrijd niet doorgaat", aldus een woordvoerder van de KNVB.

PSV voert een bron- en contactonderzoek uit samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Aan het einde van de week zijn naar verwachting de uitslagen bekend. Een woordvoerder van PSV benadrukte dinsdag dat er geen aanwijzingen zijn voor besmetting van mensen in de omgeving van de geïnfecteerde speler. De club controleert wel iedereen die dicht bij de speler in de buurt is geweest.

Beperkt risico

"Het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt is beperkt. In de buitenlucht is er sowieso geen besmettingsgevaar", gaf longarts Pascal Wielders, werkzaam bij de GGD Brabant-Zuidoost, aan op de website van PSV.

PSV haalde Pérez eind februari naar Eindhoven als vervanger van de geblesseerde Amerikaan Ricardo Pepi. De spits kwam eerder uit voor Deportivo La Coruña en in het verleden onder meer voor Cádiz, Elche, Deportivo Alavés, West Ham United en Arsenal. Het is nog niet bekend hoelang de speler niet inzetbaar is en of hij dit seizoen nog in actie kan komen voor PSV. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldde PSV maandag.

