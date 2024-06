Koning Willem-Alexander dolenthousiast over Oranje en de Nederlandse fans tijdens EK: 'Daar kan ik echt trots op zijn'

Zoals bij elk eindtoernooi van het Nederlands elftal leeft ook koning Willem-Alexander mee. Hij is (nog) niet in Duitsland, maar volgt het EK uiteraard op de voet. Een dag voor het duel met Frankrijk steekt hij Oranje en de Nederlandse fans nog een hart onder de riem.

Dat doet hij in gesprek met De Telegraaf, dat hem interviewde in het Verenigd Koninkrijk. Daar bezocht het staatshoofd een helikopteroefening, maar nam hij natuurlijk ook de tijd om wat in te spreken voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. "Zet 'm op, maak er een hele mooie pot van. Laat televisiekijkend Nederland genieten, laat de mensen in het stadion genieten", zo spreekt hij de Oranje-selectie toe.

Daarmee was de koek nog niet op, want hij wilde ook nog kwijt hoe trots hij is op de tienduizenden Oranje-fans die voor een heerlijke sfeer zorgden in Duitsland. "De hele wereld ziet dat Nederlandse fans zich heel keurig gedragen hebben, daar kan ik echt trots op zijn."

Groot sportfan

Onze koning is een groot sportliefhebber en is daarom bij zo'n beetje elk groot sportevenement ter wereld aanwezig. Hij en koningin Maxima komen rondom EK's en WK's voetbal en bijvoorbeeld de Olympische Spelen veelvuldig in beeld. Sinds 1994 ontbrak hij alleen op de Olympische Spelen van 2002, vanwege zijn huwelijksreis met Maxima. In 2021 reisde hij niet af naar Tokio vanwege de coronapandemie.

Nederland - Frankrijk

Vrijdagavond komt Nederland weer in actie. De ploeg van Ronald Koeman won het eerste groepsduel met 2-1 van Polen. De Fransen wisten Oostenrijk nipt te verslaan: 1-0. Bij de Fransen is Kylian Mbappé al dagenlang hét gespreksonderwerp. Vanwege zijn gebroken neus is het nog onduidelijk of hij in actie kan komen tegen Oranje.

