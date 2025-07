De Oranje Leeuwinnen spelen zaterdag voor héél veel Nederlandse fans op het EK, met daar tussen twee bijzondere supporters. Er komen namelijk twee prominente leden uit het Koninklijk Huis naar Zwitserland om de speelsters van Andries Jonker aan te moedigen.

Koningin Máxima en haar jongste dochter prinses Ariane gaan dit weekend naar Zwitserland in het kader van het EK voetbal voor vrouwen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdagochtend bekend.

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de eerste groepswedstrijd. In het Allmend Stadion in Luzern is Wales de tegenstander. Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.

Roep om ingrijpend verbod wegens ‘vakantie vierende’ Oranje Leeuwinnen op EK Tijdens het EK in Zwitserland maken de Oranje Leeuwinnen, die zaterdag pas hun eerste duel spelen, tot nu toe vooral indruk op social media. De zonnige vakantiekiekjes vliegen de volgers om de oren. Waar sommigen daarvan genieten, zijn er ook twijfels of het telefoongebruik niet te veel afleidt van het voetbal. "Soms voelt het wel een beetje too much", merkt voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink op.

EK is al begonnen

Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.

Tijdens het EK voetbal bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje. Naar verluidt zou koning Willem-Alexander alleen naar de finale zijn gegaan als Oranje zich daarvoor had geplaatst. Nederland verloor echter in de halve finale van Engeland met 1-2.

Oranje Leeuwinnen krijgen waarschuwing van EK-winnares: 'Toen dacht ik wel: jemig, dit is wel heftig' Oud-international Kelly Zeeman voelt, met het EK vrouwenvoetbal op komst, de oranjekoorts stijgen. In gesprek met Sportnieuws.nl herbeleeft de EK-winnares van 2017 haar succesvolle eindtoernooi én hoopt ze van harte op een soortgelijk verloop. "Alles moet vanaf het eerste moment op zijn plek vallen, anders wordt het echt lastig en stijgt de druk meteen", zegt Zeeman.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwe podcast ‘Sportnieuws.nl in Oranje’ doen verslaggevers Leah Smith en Aron Kattenpoel Oude Heerink dagelijks verslag van het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. Ze volgen de Oranje Leeuwinnen op de voet en delen elke ochtend om 06.00 uur hun ervaringen op YouTube, Spotify en alle andere podcastplatformen.

Beluister of bekijk hieronder de eerste aflevering vanuit Zwitserland.