Kostbare misstap voor Liverpool in strijd om Premier League-titel

Liverpool heeft zondagmiddag met 1-0 verloren van Crystal Palace. Een érg pijnlijke nederlaag in de strijd om de Premier League-titel. Arsenal ruikt zijn kans en kan later op zondag drie punten uitlopen op Liverpool.

Eberechi Eze maakte na veertien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Liverpool kreeg nog gigantisch veel kansen om in ieder geval één keer te scoren, maar het lukte de mannen van Jurgen Klopp niet. Ook Cody Gakpo, die in de 66e minuut in het veld kwam, kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken.

Ook aanvoerder Virgil van Dijk stond in de basis bij Liverpool, terwijl Jaïro Riedewald inviel bij Crystal Palace. Het betekende voor hem zijn vijfde Premier League-optreden van het seizoen.

Stand Premier League

Arsenal neemt het om 17:30 uur op tegen Aston Villa. Momenteel hebben The Gunners evenveel punten als Liverpool, terwijl Manchester City de tijdelijke koploper is met twee punten meer. Arsenal neemt bij een zege dus de koppositie over.