Krijgen voetballers binnenkort een blauwe kaart tijdens de wedstrijd?

Voetballers uit de Kelderklasse worden regelmatig tien minuten van het veld gestuurd bij een gele kaart. Dat beeld gaan we in de toekomst misschien ook zien bij de profs. Het International Football Association Board (IFAB), dat over de regels gaat, is van plan om te testen met een blauwe kaart.

Volgens The Telegraph wordt er een testpilot gestart in het amateurvoetbal in Wales om te kijken of de blauwe kaart werkt. Wanneer krijgen spelers dan zo'n blauwe kaart? Bij misdragingen tegen de scheidsrechters of overtredingen die een veelbelovende aanval eruit halen. Doen ze dat, dan kunnen de spelers tien minuten gaan zitten.

Het IFAB gaat niet testen in de hoogste competities, maar de Engelse bond zou overwegen om mee te werken aan een experiment hiermee in de FA Cup en vrouwen FA Cup. Op het EK of in de Champions League gaan we de blauwe kaart niet snel zien. UEFA-baas Aleksander Ceferin zei tegen het eerder genoemde medium dat hij tegenstander is van het voorstel. Daaraan voegde hij toe: "Dit is geen voetbal meer."

Gele en rode kaarten werden geïntroduceerd bij het WK van 1970 in Mexico. Er is door het IFAB bewust gekozen voor de kleur blauw en niet oranje, vooral om onderscheid te maken.