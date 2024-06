Kritiek deed wat met Virgil van Dijk na Oostenrijk: 'Ik ben zelf ook niet gek'

Het Nederlands elftal is klaar voor de wedstrijd in de achtste finales tegen Roemenië. Oranje werd derde na de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 verlies), maar dat pakte achteraf gezien nog goed uit ook. Toch is aanvoerder Virgil van Dijk niet blij met de manier waarop het misging tegen de Oostenrijkers.

De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft zich laten horen na de nederlaag. "Ja dat spreekt voor zich, het gaat erom dat we verantwoordelijkheden pakken in de wedstrijd. Dat is iets dat beter moet", zei Van Dijk vrijdag op een persconferentie van Oranje. "Er is heel veel gesproken. Harde woorden, wat nodig is. Er zijn beelden bekeken van de wedstrijd. Er is zeker veel gebeurd. De vrije middag heeft ook geholpen, maar nu is het tijd om het echt te laten zien."

Kritiek op Virgil van Dijk

Wat er besproken was, wilde Van Dijk niet zeggen. "We moeten het laten zien op het veld, dat is wat nodig is", benadrukte hij. De aanvoerder van Oranje en Liverpool lag zelf ook onder het vergrootglas na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Onder andere Marco van Basten uitte kritiek, die ook Van Dijk bereikte. "Ik ben zelf ook niet gek, ik zie dat ook", aldus Van Dijk, die vooral kritiek kreeg op het feit dat hij niet doordekte en de rest van zijn team niet neerzette.

"Doordekken vind ik lastig, dat zijn korte momenten en die moet je snel bepalen", analyseerde hij. Nu moet de knop om. "De verantwoordelijkheid die ik heb en wil nemen is heel hoog. De kritiek raakt me dus wel", aldus Van Dijk, die erover sprak. "Ik vind dat ik daar ook beter in en moet zijn. 'Lead by example', zeg ik altijd als aanvoerder. Dat is waar het begint. Het hele elftal liep niet, maar ik kijk vooral naar mezelf, dat ik meer kon laten zien. Dat wil ik dinsdag laten zien."

