Feyenoord verloor zondag met 2-0 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Hierdoor zijn de club en coach Robin van Persie dieper in de problemen gekomen. Van druk op de oefenmeester wil Robert Maaskant echter nog niet spreken, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

"Ik weet niet of de druk toeneemt bij Van Persie", zo steekt Maaskant af tegenover Sportnieuws.nl. Daarbij is de voormalig trainer van onder andere NAC Breda wel realistisch over de resultaten van de Rotterdammers. "Hij heeft met Feyenoord wel te weinig gewonnen. En de wedstrijden die werden gewonnen waren tegen tegenstanders waar je als Feyenoord zijnde van moét winnen. Je merkt dat er in Rotterdam wel onvrede heerst over de strijdwijze van Van Persie. Maar ik geloof niet dat Van Persie onder druk staat, en dat we daar als media naar op zoek moeten gaan."

Blessuregolf

Maaskant constateert daarbij ook een groot probleem bij de Rotterdammers: blessures. Zo hebben onder meer Sem Steijn, Givairo Read, Bart Nieuwkoop en Luciano Valente plaatsgenomen in de ziekenboeg. "Feyenoord moet wel een oplossing moet gaan vinden voor de vele blessures die ze hebben. Want vorig jaar werd (Brian, red.) Priske daarop afgerekend. Dat is niet veranderd."

Hij vervolgde: "Dus Feyenoord moet zich zo langzamerhand wel vragen gaan stellen. Want hoe komt dit nou? En hoe komt het dat ze daardoor veel punten gaan verliezen?"

Uitspraken van Van Persie

Na afloop van de verloren Klassieker analyseerde Van Persie de wedstrijd op geheel eigen wijze. Zo irriteerde hij zich lichtelijk aan het spel van Ajax: "Er was maar één team dat wilde winnen vandaag. Er waren veel slordigheden van onze kant. We wisten dat ze op de counter gingen spelen met een laag blok, dat kan en mag, maar we waren slordig waardoor zij konden counteren en gevaarlijk werden."

Maaskant vindt dit niet de slimste teksten om uit te spreken: "Dat vind ik wel een beetje teksten van een beginnend trainer. Je moet nooit praten over de tegenstander. En bij een wedstrijd waar je er met 2-0 afgaat kan je moeilijk beweren dat er maar een team is geweest dat heeft gevoetbald."

