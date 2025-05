'Kunstwerk' van Virgil van Dijk onthuld in Liverpool: 'Het is eindelijk af'

Virgil van Dijk gaat mooie dagen tegemoet. De verdediger steekt zondag als eerste Nederlander de trofee van de Premier League omhoog, als aanvoerder van Liverpool. Als hij een rondje rondom het stadion maakt, komt hij zichzelf tegen.

Anfield Road, de straat waar het fameuze onderkomen van Liverpool staat, is voorzien van de nodige eerbetonen aan (oud-)spelers en trainers. Steven Gerrard, Mo Salah, Trent Alexander-Arnold, Bobby Firmino, Jürgen Klopp, Jordan Henderson, Luis Díaz en Jordan Henderson. Stuk voor stuk namen die te zien zijn op zijkanten van huizen nabij Anfield. Daar hoort Van Dijk nu ook bij.

Kersvers kampioen Virgil van Dijk doet opmerkelijke onthulling: 'Dat was me nooit overkomen' Liverpool-verdediger Virgil van Dijk zit in een van de beste fases van zijn leven. Afgelopen zondag werd hij als eerste Nederlandse aanvoerder kampioen van de Premier League en even daarvoor verlengde hij zijn contract. Maar zijn periode bij Liverpool kende ook een lastige tijd.

Mural Virgil van Dijk

Die zogeheten mural van Van Dijk is net op tijd klaar voor de laatste thuiswedstrijd tegen Crystal Palace, wat eveneens het laatste duel van dit prachtige seizoen voor Liverpool betekent. Een bijzonder moment, want Van Dijk krijgt na het laatste fluitsignaal de beker van de Premier League overhandigd. Maar daar blijft het dus niet bij voor de Oranje-international.

It’s finished & it’s a work of art…wow. pic.twitter.com/llL7pSy21Z — BEN (@SMXLFC) May 22, 2025

Deze week werden de laatste verfdruppels op een huis op de hoek van Coningsby Street gestreken. Daar prijkt vanaf nu een portret van Van Dijk, die het kampioensshirt van 2024/25 draagt. Het is een beeld van de Nederlander die richting The Kop kijkt bij het vieren van het titelfeestje. 'Het is af en het is een kunstwerk', reageert een fan op sociale media. 'Wow'.

Verwijzing naar contractverlenging

'Zijn verhaal...', staat op de zijkant van het huis, plus een quote van Van Dijk: 'It was always Liverpool'. Dat verwijst naar de contractverlenging onlangs. "Het was altijd Liverpool. Dat stond voor mij vast. Dit is de plek voor mij en mijn familie. Iemand noemde me laatst een adopted Scouser, en dat vond ik prachtig om te horen. Het geeft me echt een goed gevoel."

Dit is Virgil van Dijk: historie geschreven met Liverpool, fabels over zijn relatie én vechten voor het leven Virgil van Dijk is dé ster en aanvoerder van Liverpool. Hij is al jarenlang een van de meest prominente gezichten in het internationale voetbal. Hij vocht in zijn jongere jaren voor zijn leven en kreeg te maken met fabels over zijn relatie. Dit jaar schreef hij echter geschiedenis door als eerste Nederlander de Premier League te winnen als aanvoerder. Van Dijk is vrijwel altijd 'hot', maar wat weten we eigenlijk over deze stervoetballer?

De mural van Van Dijk kijkt uit op die van Robbie Fowler, een andere legendarische speler uit de clubgeschiedenis van Liverpool.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.