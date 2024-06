Laatste training Wolfsburg voordat Oranje zich moet revancheren in München: 'Met z'n allen gefocust op één doel'

De hele selectie stond - misschien wel voor het laatst - op het trainingsveld in Wolfsburg. Maandag gaat men naar München toe en zal daar de laatste training voor het duel met Roemenië afwerken. En iedereen weet: verliezen is naar huis. "Nu gaat het erom", zei Memphis op een persmoment vlak voor de training. Denzel Dumfries, die er ook zat, is weer helemaal fit.

Denzel Dumfries had nog de lachers op zijn hand. Hij had inderdaad een pijntje richting het duel met Oostenrijk, maar dat was niet aan zijn lies zoals gezegd werd. "Nee, het was mijn hamstring." Maar geen zorgen over zijn fitheid. "Ik ben weer 100% voor Roemenië." En dat was te zien op de training. Hij deed weer volledig mee, net als zaterdag. Volgens enkele bronnen heeft Nathan Aké wat last, maar hij trainde wel gewoon mee.

'De juiste balans vinden'

Op het persmoment had Dumfries het over een juiste balans vinden binnen de groep. De balans ging over kritiek hebben op elkaar, bezig zijn met de resultaten, maar ook ruimte vinden voor lol. "Iedereen voelt wel aan dat het weer tijd is voor een grapje. Dat is een natuurlijk proces."

Dat was ook weer duidelijk toen de heren het veld betraden. Groot gelach was er weer met onderlinge dolletjes. Dat de sfeer weer terug is bij Oranje is duidelijk. Dat moet ook wel voor het duel met Roemenië. Memphis voelt zich in ieder geval goed na zijn goal tegen Oostenrijk. "Ik ben gewend om doelpunten te maken, zeker hier. Dus dan is het lekker als je een gevoel dat je kent, weer creëert."

Record Robin van Persie

Het record van Robin van Persie (50 doelpunten) komt dichtbij voor Memphis. De spits staat op 44 doelpunten en als dit EK nog even langer mag duren, dan kan hij zomaar dichtbij dat aantal van Van Persie komen. De recordhouder gaf aan dat hij hoopt de titel nog even in handen te houden. Dat begrijpt Memphis en hij heeft mooie woorden over voor Van Persie. "Van Persie heeft mij gedreven en gepusht om door te gaan en voor dat record te gaan. Op een inspirerende manier."

