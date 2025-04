Lachende gezichten door opzienbarend moment bij Aston Vila - Paris Saint-Germain in Champions League

De start van Aston Villa - Paris Saint-Germain was nogal vreemd. De club uit Engeland speelt al eventjes in de Champions League, maar dat leek de beheerder van de muziek in het stadion even vergeten. Waar normaliter de Champions League-hymne door het stadion galmt bij de opkomst, koos hij voor een ander opvallend nummer.

Wie namelijk even niet opgelet zou hebben, zou denken dat er een Europa League-duel afgewerkt ging worden in Birmingham. Bij de opkomst van beide elftallen werd niet de wereldberoemde Champions League-hymne afgespeeld, maar die van een niveautje lager: het opkomstliedje van de Europa League.

LIVE Champions League | Doelpuntenfestijn bij vermakelijk duel in Engeland, Frenkie de Jong na pingel op achterstand Aston Villa heeft toch nog wat terug gedaan in de eerste helft tegen Paris Saint-Germain, waardoor het een aardig doelpuntenfestijn wordt. Het staat daar nu 1-2 voor PSG. Bij Dortmund-Barça legde de VAR de bal op de stip. Dortmund staat 1-0 voor tegen Barcelona. Is een remontada mogelijk? Volg de duels hier live.

Lastige opgave

Nou is he zo dat Aston Villa een lastige opgave heeft om in de Champions League te blijven, maar om dan gelijk het Europa League-nummer te spelen is ook weer zo wat. Doorstromen richting dat toernooi is al een gepasseerd station.

Verwarring

De spelers leken het ook door te hebben en schoten in de lach toen ze naar elkaar keken. Er is geen debutant te vinden bij beide elftallen, anders was dat vast een lullig Champions League-debuut geweest. Spelers spreken vaak van een droom als ze de hymne horen, die was nu dan mooi door je neus geboord.

Aston Villa staat voor een zware opgave om een fikse achterstand tegen Frans kampioen Paris Saint-Germain weg te poetsen. Ze doen dat zonder Nederlanders Ian Maatsen en Donyell Malen. Laatstgenoemde is niet ingeschreven voor het miljardenbal dus zal helemaal niet spelen, Maatsen start op de bank evenals Lamare Bogarde.

In Parijs begon de ploeg uit Birmingham brutaal met een voorsprong, maar konden ze de individuele klasse van onder anderen Kvicha Kvaratskhelia niet bedwingen.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.