Lamine Yamal richt zich in Instapost rechtstreeks tot Rafael van der Vaart na zege op Oranje

Lamine Yamal heeft zich na de penaltyzege van Spanje op Oranje gemeld op Instagram. De Spaanse aanvaller richtte zich in een direct bericht tot Rafael van der Vaart. De aanvaller had blijkbaar nog een appeltje te schillen met de Nederlandse analist en oud-voetballer.

De Spaanse aanvaller postte midden in de nacht een reeks met foto's op zijn Instagram-pagina. Daar zaten veelal foto's van de wedstrijd tegen het Nederlands elftal bij, maar er zat ook een opvallende plaat tussen. Daarop zijn twee beelden van Van der Vaart te zien. Op het ene beeld kijkt hij nog onbezorgd met daarnaast een foto van Yamal, Nico Williams en Mikel Merino. Op het andere beeld is de analist een stuk verbaasder naast een vergelijkbare foto van het drietal.

Wat Yamal precies bedoelt met de plaat is onbekend, maar het lijkt er zeer sterk op dat hij Van der Vaart te kakken wilde zetten. In de caption zette de Spaanse aanvaller ook niets over de analist. 'Broekje te laag, een doelpunt, gemiste penalty en in de halve finales. HEHEHEHE HuP SPANJE', zette Yamal bij de post die hij in de nacht plaatste. In de reacties staat men ook achter de aanvaller. 'Ze zullen je blijven haten, maar jij blijft het tegendeel bewijzen', reageert een van de fans.

Kritiek

De post van Yamal heeft ongetwijfeld te maken met de kritiek die Van der Vaart eerder deze week uitte richting de Spaanse aanvaller. De oud-speler van Oranje was kritisch op 'de maniertjes' van de aanvaller. "Ik moet eerlijk zeggen dat het leek alsof Yamal er niet heel veel trek in had donderdag. Daar kijk ik dan naar: als je zó goed bent, heb je al maniertjes? En ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekje een beetje te laag, niet echt z’n best doen, een beetje wegwerpgebaren", zo vertelde hij bij de NOS.

Ferran Torres

Onder de post reageren een hoop collega-spelers van Yamal. 'Je speelt te veel', is de positieve reactie van Marc Cucurella op de post. Ferran Torres liet ook van zich horen onder het bericht. 'Laat dat broekje nog maar wat verder zakken', zei de teamgenoot van Yamal bij Barcelona. De jonge Yamal maakte in de verlenging nog een doelpunt voordat Spanje na strafschoppen Nederland uit wist te schakelen.