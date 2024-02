Lasse Schöne kan tegen Ajax indrukwekkend record in handen krijgen

Lasse Schöne hoopt tegen Ajax de buitenlander met de meeste wedstrijden in de Eredivisie te worden. Op dit moment deelt hij die eer met Hans Vonk uit Zuid-Afrika. De teller voor beide spelers staat op 433 wedstrijden.

Schöne staat zondagmiddag vermoedelijk niet in de basis tegen Ajax. De wedstrijd tussen Ajax en NEC begint om 14:30 uur in Amsterdam. Als Schöne, die een groot deel van zijn carrière bij Ajax speelde, invalt, is hij dus recordhouder.

Carrière Lasse Schöne

De 37-jarige Schöne speelde bijna zijn hele carrière in de Eredivisie, op anderhalf jaar bij Genoa (Italië) na. De Deen speelde zijn meeste wedstrijden (287) voor Ajax. Met die club won hij driemaal het landskampioenschap, eenmaal de beker en twee keer de Super Cup. Ook was hij basisspeler in het elftal dat in 2018/2019 de halve finale van de Champions League haalde.

Inmiddels staat de teller ook al op 209 wedstrijden voor NEC in alle competities. Met Denemarken stond hij in 2012 op het EK en in 2018 op het WK.