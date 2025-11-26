PSV heeft een droomavond beleefd op bezoek bij Liverpool in de Champions League. De Eindhovenaren wonnen met liefst 4-1 van de geplaagde ploeg van trainer Arne Slot. Sportnieuws.nl-verslaggevers Damian Vlottes en Aron Kattenpoel Oude Heerink waren afgereisd voor het prachtige affiche. Ze spraken met de coaches, spelers én meer. Herbeleef hieronder de wedstrijd.

Lees hieronder het wedstrijdverslag:

Liverpool kwetsbaar

Er liggen kansen voor de bezoekende ploeg van trainer Peter Bosz. Liverpool oogt de laatste periode kwetsbaar en de positie van coach Arne Slot ligt dan ook onder een vergrootglas. Sportnieuws.nl is in de zwaktes van Liverpool gedoken. Check onderstaand artikel voor een analyse over de zwalkende ploeg, die overigens wel gewoon de regerend kampioen in Engeland is.

Het Liverpool van Arne Slot verkeert momenteel in zwaar weer. Zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden werden verloren en hardop wordt de vraag gesteld of Slot nog wel de juiste man is om deze slechte reeks om te draaien. De fans zijn verdeeld, maar lijken toch nog genoeg vertrouwen te hebben in de coach die hen vorig jaar kampioen maakte.

De directie van PSV is al maanden in gesprek met de trainer over een contractverlenging. Bosz heeft al vaker aangegeven dat PSV in principe zijn laatste club is. De supporters van de regerend landskampioen zijn in ieder geval duidelijk: hij móét blijven.

De supporters van de Eindhovenaren verzamelden zich woensdagmiddag al in het centrum van Liverpool. De sfeer zit er goed in en hier en daar is er zelfs vertrouwen in een stunt.

PSV wil profiteren van de zwakke punten van Liverpool om een grote stunt te realiseren. Woensdagavond hopen de Eindhovenaren niet alleen sportief te imponeren, maar ook financieel te profiteren van hun Europese avontuur.

Bosz lijkt zich in de laatste jaren van zijn loopbaan als clubtrainer te bevinden, mogelijk is dit zelfs zijn allerlaatste seizoen. Tijdens het persmoment gaf hij toe extra te genieten van bijzondere ervaringen, zoals spelen op Anfield. "Het is leuk dat ik dit nog meemaak", vertelde de PSV'er.

Bosz heeft ook flink wat veren in de kont gestoken van zijn collega-trainer Slot, die de laatste tijd behoorlijk onder vuur ligt in Engeland. "We hoeven daar niet zielig over te doen. Met zoveel kwaliteit als coach gaat hij dit weer omdraaien. Ik twijfel er geen seconde aan dat hem dat gaat lukken", stelde de PSV-trainer op de persconferentie.

Voor Slot is het treffen met PSV ook een weerzien met de Nederlandse media. Op het moment dat de Britse perschef de persconferentie eigenlijk wilde afsluiten, ‘gunde’ Slot een journalist toch nog een slotvraag. "Anders gaan ze negatief over me schrijven."

Jerdy Schouten had in het verleden appcontact met Liverpool-trainer Arne Slot. Daar wordt de steunpilaar van PSV tijdens de persconferentie naar gevraagd. Schouten reageert gevat. Bekijk hieronder de beelden.

De Engelse tabloids schrijven al weken over de wankele positie van Slot bij Liverpool. Bij de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel had de Nederlandse trainer een duidelijke mening paraat. "Het is belachelijk en ongelooflijk. Ik heb al vaak gezegd dat je nooit genoeg excuses zult vinden om ons zo te laten presteren. Ik voel me schuldig", vertelde hij.

Arne Slot reageert op de moeilijke tijden bij Liverpool. De voormalig coach van Feyenoord had zelf nooit gedacht in deze situatie terecht te komen.

Voor Liverpool-aanvaller Cody Gakpo is het vooral een 'héél bijzondere' wedstrijd. Zijn oude ploeg PSV komt op bezoek op Anfield. "Ik ben er opgegroeid en heb er mooie herinneringen", liet de Oranje-international optekenen. En wat hij het meest mist? "Mijn ouders."

Bij Liverpool staan veel Nederlanders onder contract. Zo is de hoofdtrainer natuurlijk Arne Slot. Maar Virgil van Dijk is daarnaast één van de steunpilaren van het team. Verder spelen ook Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong voor de Engelse topclub.

Scheidsrechter

Alejandro Hernández Hernández moet woensdagavond als scheidsrechter de wedstrijd tussen Liverpool en PSV in goede banen zien te leiden. Wie is deze arbiter eigenlijk?

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar Liverpool - PSV ook met Jan Kromkamp. De voormalig verdediger speelde in het verleden voor beide clubs. Hoe schat hij de kansen van de ploeg van Peter Bosz in?

