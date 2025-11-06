Het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga is hét gesprek van de dag. Nieuwswebsites en talkshows stonden donderdag bol van de ontwikkelingen in de hoofdstad. Ook ESPN-presentator Hans Kraay jr. had er het zijne over te zeggen. Zo nam hij het op voor Heitinga en opperde hij een legendarische coach als opvolger.

Kraay was op donderdagavond te gast bij de talkshow Pauw & De Wit. Hier kreeg hij de vraag of het ontslag van Heitinga terecht was. "Voor mij hoeft dit niet, maar voor veel collega's van mij en heel veel supporters van Ajax wel", zo opperde de presentator, die het ontslag wel aan zag komen.

Matig spel tegen kleinere ploegen

Dat Kraay het zag aankomen, had mede te maken met het matige spel tegen de kleinere ploegen. "Het is niet alleen dat je verliest van Inter of van Galatasaray of van topclubs. Het was natuurlijk ook pijnlijk hoe ze thuis werden weggespeeld door NAC en Telstar."

Daarnaast zag hij hoe Heitinga de spelersgroep had verloren. "De spelers die stonden niet meer echt achter hem. Dat hoorde je tussen de interviews in wel. En dat is heel pijnlijk."

Rol van de media

Door het matige spel en tegenvallende resultaten kreeg de oud-trainer van Ajax de nodige kritiek te verwerken. Ook de media was uiterst kritisch op Heitinga, wat wel bleek uit de vragen die hij steeds kreeg tijdens interviews en persconferenties. Met die vragen was Kraay het allesbehalve eens. "Die vraag: 'ben jij een dead man walking', die heeft hij wel 61 keer gehad. Ja, wat moet die man daarop zeggen?! Ik had gezegd: 'Donder op met die achterlijke vragen van je.'"

De verslaggever van ESPN reflecteerde daarbij ook op zijn eigen werkwijze. "Ik stel heel vaak rare vragen, maar ik ga niet aan een trainer vragen 'ben jij morgen nog trainer?'"

Louis van Gaal

Op de vraag wie Heitinga moet opvolgen, had Kraay een bijzonder antwoord klaarstaan. Hij denkt niet dat de veelgenoemde Erik ten Hag de taak op zich zal nemen. Daarom moet Ajax volgens hem een 'appèl doen voor zes á zeven maanden Louis van Gaal', de legendarische trainer die in 1995 nog de Champions League won.

Van Gaal is echter al 74 jaar oud, en lijkt dan eindelijk met pensioen te zijn. Daarnaast ziet Kraay nog wel een valkuil bij deze optie: "Ik weet niet of zijn vrouw Truus het wel goed vindt."

