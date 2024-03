Legendarische oud-bondscoach Kees Rijvers op 97-jarige leeftijd overleden

De legendarische Kees Rijvers is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij maakte als voetballer faam bij Feyenoord en het Franse Saint-Etienne, maar was nog bekender als trainer van PSV, FC Twente en het Nederlands elftal. Ook als voetballer haalde hij Oranje.

Rijvers werd in 1926 geboren in Breda en begon zijn carrière nog tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 bij NAC. Hij speelde zich al snel in het Nederlands elftal en deed zelfs mee aan de Olympische Spelen van 1948. Twee jaar later werd hij prof bij Saint-Étienne, waarmee hij in 1956 kampioen werd. Die transfer kostte hem wel zijn plek in Oranje.

In die tijd bestond het betaald voetbal nog niet in Nederland en de KNVB selecteerde alleen maar amateurs. Pas in 1957, drie jaar na het begin van het profvoetbal in Nederland, zou hij weer in het Nederlands elftal spelen. Rijvers speelde in totaal 33 interlands en scoorde tien keer.

Trainer

Na zijn periode als voetballer werd hij trainer en hij begon bij FC Twente. Met die club eindigde hij jarenlang in de subtop, maar de echte successen kwamen bij PSV. Daar werd hij drie keer landskampioen, won hij twee keer de KNVB Beker en als kers op de taart wonnen de Eindhovenaren ook nog de UEFA Cup in 1978.

Pijnlijke tijd als bondscoach

Rijvers werd in 1981 bondscoach en bleef dat tot en met 1984, maar deed niet mee aan een eindtoernooi met Oranje. Vooral het mislopen van het EK van 1984 was heel pijnlijk. Nederland leek zich te gaan plaatsen, maar moest nog even afwachten wat Spanje-Malta zou worden.

De Spanjaarden moesten met elf goals verschil winnen en toen het bij rust 3-1 was, konden de hotelkamers geboekt worden. Spanje maakte er echter nog negen bij na rust en won met 12-1. Nederland liep het EK dus mis op één goal.

Het meest wrange was misschien wel dat Rijvers aan de basis stond van het verjongen van Oranje na de verloren WK-finales van 1974 en 1978. Hij liet Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Ruud Gullit en Marco van Basten debuteren. Toen dit viertal in 1988 het EK won, was niet Rijvers, maar Rinus Michels de bondscoach.

Eerbetonen

In 2004 was hij de eerste persoon die de oeuvreprijs van de Rinus Michels Awards kreeg voor zijn hele carrière. Hij kreeg deze uit handen van Michels, die een jaar later overleed. Vijftien jaar later werd hij benoemd tot erelid van FC Twente. Vorig jaar benoemde de KNVB hem tot bondsridder.