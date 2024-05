Lieke Martens: beste voetbalster ter wereld (2017) wacht met man Benjamin van Leer op afscheid als Oranje Leeuwin

Lieke Martens maakte in mei 2024 bekend te stoppen als international van de Oranje Leeuwinnen. Na een enorm succesvolle periode als voetbalster is het tijd om de balans op te maken, binnen én buiten het veld. Want ook buiten het veld weet zij te scoren.

Als jonge voetbalster versleet Martens de nodige clubs. In 2009 debuteerde zij in de Eredivisie, als 16-jarige speelster van sc Heerenveen. In 2010/2011 maakte zij de overstap naar VVV-Venlo. Logisch, want dat was véél dichterbij huis. Martens is een Limburgse en komt uit Nieuw Bergen.

Maar van die vertrouwde omgeving kon Martens niet lang genieten. Zij reisde voor haar carrière binnen drie seizoenen van België (Standard Luik) en Duitsland (Duisburg) naar Zweden. De Zweedse competitie stond destijds bekend als topcompetitie in het vrouwenvoetbal.

Lieke Martens neemt afscheid van Oranje Leeuwinnen: 'Ik miste de bruiloft van mijn beste vriendin, dat maakt me emotioneel' Lieke Martens kondigde vorige week aan dat ze stopt als international van de Oranje Leeuwinnen. De sterspeelster van Paris Saint-Germain geniet nog met volle teugen van het spelletje, maar mist vrije tijd met haar familie en vrienden. Na dertien jaar bij het Nederlands elftal is het mooi geweest voor Martens.

Debuut bij de Oranje Leeuwinnen

In 2011 debuteerde Martens al bij de Oranje Leeuwinnen, toen op 18-jarige leeftijd. Vier jaar later deed Nederland voor het eerst mee aan een WK. In de eerste wedstrijd wonnen de Leeuwinnen met 1-0 van Nieuw-Zeeland, dankzij een doelpunt van Martens. Met een krul van buiten de zestien verschalkte zij de keepster.

Succesvolste jaar uit Martens carrière

Rond die periode begon zij serieus naam voor zichzelf te maken. Dat bereikte een hoogtepunt in 2017, het succesvolste jaar in de carrière van Martens. Allereerst won zij het EK met de Oranje Leeuwinnen. Martens scoorde in de finale (4-2 winst op Denemarken) en werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Daarnaast werd zij door de UEFA verkozen tot beste speelster van Europa én door de FIFA tot wereldvoetbalster van het jaar. Martens verdiende in datzelfde jaar een transfer van het Zweedse Rosengard naar het grote FC Barcelona.

DM op Instagram van Benjamin van Leer

En dan is het 2018. Martens is tijdens een trainingskamp met Oranje aan het hangen op haar kamer met teamgenoot Kika van Es. Ze scrolt een beetje door Instagram en ziet opeens Benjamin van Leer voorbijkomen. Op dat moment keeper van Ajax en - het zijn de woorden van Martens - ook nog eens good looking. Ze trok de stoute schoenen aan en besloot hem te volgen.

Van Leer zag het voorbijkomen, volgde Martens terug en slidede in haar DM. Allemaal nog geen halfuur nadat Martens hém is gaan volgen. Een Romeo en Juliet-verhaal van deze eeuw, kunnen we wel stellen. De volgende dag hingen zij direct een paar uur met elkaar aan de telefoon en sindsdien ging het alleen maar beter. In 2021 vroeg Van Leer haar ten huwelijk en in 2023 was het uiteindelijk zover: de bruiloft. Maar in de tussentijd én na het huwelijk, gebeurde er nog heel veel op voetbalgebied (en daarbuiten).

Calvé-reclame

Na die megasuccesvolle periode haakte pindakaasmerk Calvé heel slim in. De reclamemakers aldaar zetten een jong meisje in met de naam 'Lieke', die uren aan het voetballen is door weer en wind, terwijl de 'jongens' al naar binnen zijn.

Later wordt zij ook naar binnen gehaald door haar trainer. 'Luusteren, hè?' Het einde van de reclame wordt klassiek afgesloten met: Jaren later wordt Lieke Martens verkozen tot beste voetbalster ter wereld. Calvé, wie is er niet groot mee geworden?

Succesvol WK én Champions League-titel

In 2019 beleefden de Oranje Leeuwinnen wéér een enorm succesvolle periode, met een tweede plaats op het WK in Frankrijk. Martens scoorde dat toernooi tweemaal, beide keren in de achtste finale tegen Japan.

Twee seizoenen later won zij ook nog eens de Champions League met FC Barcelona. Martens speelde de hele wedstrijd in de met 4-0 gewonnen finale tegen Chelsea. Een seizoen later maakte zij de overstap naar Paris Saint-Germain, waar zij nog altijd actief is. In Frankrijk, waar Martens teamgenote is van Jackie Groenen, wacht zij nog altijd op haar eerste prijs. Olympique Lyon geldt namelijk als dé club in Frankrijk en behoort met Barcelona tot de beste clubs ter wereld.

Afsluiten in Parijs en dan naar Spanje

De nu nog steeds pas 31-jarige Martens kan zich volledig gaan focussen op PSG, want zij maakte in mei bekend af te zwaaien bij het Nederlands elftal. Zij wil het stokje doorgeven aan de volgende generatie. In de interlandperiodes kan Martens dan voortaan genieten van vrije tijd met Van Leer, met wie zij in een dorpje nabij Parijs woont. Na haar carrière willen de twee naar Spanje verhuizen.