Lionel Messi en consorten krijgen pijnlijk nieuws te verwerken na nieuw puntverlies in MLS

Lionel Messi en zijn teamgenoten hebben de koppositie in de Amerikaanse MLS kwijtgespeeld. Inter Miami speelde met 1-1 gelijk in een wedstrijd tegen Toronto, waardoor Columbus Crew nu met een puntje voorsprong de nieuwe koploper is.

Inter Miami kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Toronto in de zevende speelronde van de MLS. Beide teams scoorden aan het einde van de eerste helft. De bezoekers kwamen op voorsprong via oud-Juventus-speler Federico Bernardeschi in de 45+3e minuut, waarna sterspeler Lionel Messi twee minuten later de gelijkmaker binnenschoot voor de thuisploeg.

Pech

Beide ploegen hadden in de eerste helft wat pech. Zo werd een treffer van Toronto al afgekeurd en in de 39e minuut schoot Messi de bal weliswaar in het doel van Sean Johnson, maar ook dit doelpunt werd geannuleerd vanwege een overtreding in de aanval.

Inter had de winst kunnen pakken, maar eerst miste Luis Suárez een niet te missen kans voor open doel, en in de blessuretijd van de wedstrijd schoot Fafa Pica van dichtbij over.

Dramatische avond voor Lionel Messi: sterspeler in de zeik genomen tijdens nederlaag Lionel Messi speelde vandaag vannacht met zijn team Inter Miami de heenwedstrijd tegen Los Angeles FC in de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. Helaas was het voor de Argentijn een wedstrijd om snel te vergeten.

Koppositie

Door dit gelijkspel verloor Inter Miami de koppositie in de Eastern Conference en staat de ploeg nu tweede met 14 punten. Het sterrenensemble van Messi en consorten heeft wel met een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Columbus Crew. Toronto blijft na dit gelijkspel zonder overwinning steken op de veertiende plaats met 3 punten.

Sterrenteam

Inter Miami, dat tegenwoordig onder leiding staat van oud-speler en trainer Javier Mascherano, stonden de vier supersterren allemaal in de basis. Naast Messi speelden ook zijn vrienden Luis Suarez, Sergio Busquets en Jordi Alba. David Beckham is een van de mede-eigenaren van de club. Vorig seizoen werd Inter Miami nog eerste in de Eastern Conference met acht punten voorsprong op de nummer twee Columbus Crew.