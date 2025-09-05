Argentinië heeft zeer waarschijnlijk al afscheid genomen van sterspeler Lionel Messi. De beste voetballer aller tijden nam donderdagnacht afscheid van zijn publiek tijdens het WK-kwalificatieduel met Venezuela. In de 3-0 zege in stadion Monumental scoorde hij twee keer en sprak hij zijn twijfel over de nabije toekomst uit.

Argentinië domineerde de WK-kwalificatie in Zuid-Amerika en was allang zeker van het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar het zou zomaar kunnen dat de regerend wereldkampioen dat doet zonder sterspeler Messi (38). De huidige speler van Inter Miami in de VS denkt eraan om te stoppen nog voor het WK begint. “Zoals ik al eerder zei, denk ik niet dat ik nog een WK zal spelen… Vanwege mijn leeftijd, vanwege de meest logische dingen waardoor ik het niet zou kunnen", zei hij na afloop tegen de media.

'Ik ben zo opgewonden'

"Maar kijk, we zijn er nu bijna en ik ben zo opgewonden en gemotiveerd om te spelen. Zoals ik altijd heb gezegd, leef ik van dag tot dag, wedstrijd voor wedstrijd. Dat is het, ik neem het van dag tot dag, afhankelijk van hoe ik me voel”, aldus Messi. “Dag in dag uit probeer ik me goed te voelen en vooral eerlijk te zijn tegen mezelf. Als ik me goed voel, geniet ik ervan, maar als ik me niet goed voel, ben ik er eerlijk gezegd liever niet. Dus we zullen zien. Ik heb nog geen beslissing genomen over het WK.”

Laatste thuiswedstrijd

Dit was hoogstwaarschijnlijk de laatste wedstrijd van de Argentijnse voetballegende voor eigen publiek, aangezien hij hoogstwaarschijnlijk niet zal deelnemen aan nog een kwalificatiecyclus na het WK in de VS, Canada en Mexico. Nu hangt alles af van de vraag of de Argentijn zich komende zomer goed zal voelen. Als hij dat lukt, zal hij een opmerkelijke zesde opeenvolgende deelname aan een WK-eindronde noteren.

'Dan zal ik beslissen'

“Wedstrijd voor wedstrijd zal ik het seizoen afsluiten, daarna heb ik een voorbereiding en dan heb ik nog zes maanden. Dus we zullen zien hoe ik me voel. Ik hoop dat ik een goede voorbereiding heb in 2026 en het seizoen in de MLS goed afsluit en dan zal ik beslissen”, besloot Messi. Als hij 10 september ook nog speelt en scoort tegen Ecuador in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd, dan kan hij een nieuw record pakken. Zijn twee goals tegen Venezuela zetten hem naast Cristiano Ronaldo qua doelpunten in de WK-kwalificatie (36 goals). Alleen Carlos Ruiz staat er met 39 nog boven.