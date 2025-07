Lionel Messi speelt tegenwoordig in Miami en heeft het daar erg naar zijn zin. Zo brengt de Argentijnse topvoetballer ook regelmatig een bezoekje aan een concert. En wel van Coldplay, wat de afgelopen week een enorm 'hot topic' opleverde.

Tijdens een concert van Coldplay worden verliefde stelletjes regelmatig in beeld genomen door de zogenaamde Kiss Cam. Koppels dienen elkaar dan een kus te geven. Tijdens een concert in Foxborough ging dat echter mis. Andy Byron en Kristin Cabot werden in beeld genomen, maar de buitenwereld kent die twee niet als stel, maar als collega's.

Byron stond bekend als CEO van het Amerikaanse bedrijf Astronomer en Cabot werkte daar als hoofd HR. Tijdens de Kiss Cam van Coldplay stonden ze echter innig met elkaar te knuffelen, terwijl Byron thuis een vrouw en kinderen heeft. De twee doken snel weg toen de camera op ze kwam, maar het leed was al lang en breed geschied. De video ging de hele wereld over en Byron en Cabot verloren hun baan bij het grote bedrijf. Ook werden er wel duizenden varianten op de video gemaakt.

COLD PLAY: @CBP went full "Viva La Vida" — using @coldplay’s viral jumbotron kiss‑cam moment to troll illegal aliens. Are you here for it? Hit LIKE or drop a 😘 pic.twitter.com/yJi2Rdj3z7 — Fox News (@FoxNews) July 25, 2025

Lionel Messi

Na het concert in Foxborough trok Coldplay naar Miami en daar was een bekende voetballer aanwezig. Messi had met zijn gezin een dagje uit en bezocht het concert van de band. Normaal gesproken een onschuldig dagje uit, maar door de recente ontwikkelingen rondom het Astronomer-duo maakten fans zich toch een beetje zorgen. En Messi werd ook daadwerkelijk in beeld genomen door de Kiss Cam.

Messi and his wife were shown at the Coldplay concert in Miami 😆



(via mrbusinesstravels/Instagram) pic.twitter.com/W9GybgvVgs — ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2025

De Argentijnse topvoetballer stond echter 'gewoon' met zijn vrouw toen hij door de camera in beeld werd genomen. De buitenspeler zwaaide vrolijk naar de aanwezige fans. Als speler van Inter Miami is hij enorm populair in de Verenigde Staten. Met zijn ploeg staat hij op dit moment vijfde in de Amerikaanse Major League Soccer. De 38-jarige speler maakte dit jaar al negentien goals voor de ploeg.