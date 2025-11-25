Voor PSV staat woensdagavond de belangrijke kraker met Liverpool in de Champions League op het programma. Voor Sportnieuws.nl zijn verslaggevers Aron Kattenpoel Oude Heerink en Damian Vlottes naar Engeland afgereisd. Zij zitten in het spoor van PSV en spreken in Liverpool met coaches Arne Slot en Peter Bosz en met spelers. Daarnaast gaan ze ook de straat op om de stemming bij de supporters te peilen. Volg hier alles rondom Liverpool - PSV.

Liverpool en PSV trappen woensdag om 21.00 uur af op Anfield Road. Er liggen kansen voor de bezoekende ploeg van trainer Peter Bosz. Liverpool oogt de laatste periode kwetsbaar en de positie van coach Arne Slot ligt dan ook onder een vergrootglas. Sportnieuws.nl is in de zwaktes van Liverpool gedoken. Check onderstaand artikel voor een analyse over de zwalkende ploeg, die overigens wel gewoon de regerend kampioen in Engeland is.

De Engelse tabloids schrijven al weken over de wankele positie van Arne Slot bij Liverpool door de tegenvallende prestaties. Bij de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel had de Nederlandse trainer een duidelijke mening paraat. "Het is belachelijk en ongelooflijk. Ik heb al vaak gezegd dat je nooit genoeg excuses zult vinden om ons zo te laten presteren. Ik voel me schuldig", vertelde hij.

Voor Liverpool-aanvaller Cody Gakpo is het vooral een 'héél bijzondere' wedstrijd. Zijn oude ploeg komt op bezoek op Anfield. "Ik ben er opgegroeid en heb er mooie herinneringen", liet de Oranje-international optekenen. En wat hij het meest mist? "Mijn ouders."

Bij Liverpool staan veel Nederlanders onder contract. Zo is de hoofdtrainer natuurlijk Arne Slot. Maar Virgil van Dijk is daarnaast één van de steunpilaren van het team. Verder spelen ook Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong voor de Engelse topclub.

Zit je niet op Anfield Road, dan wil je de kraker tussen Liverpool en PSV natuurlijk wel vanaf televisie kunnen volgen. Check in onderstaand bericht op welke zender je woensdagavond moet afstemmen. Via Sportnieuws.nl is de clash ook te volgen middels een liveblog.

Alejandro Hernández Hernández moet woensdagavond als scheidsrechter de wedstrijd tussen Liverpool en PSV in goede banen zien te leiden. Wie is deze arbiter eigenlijk?

Bij de bookmakers is Liverpool in elk geval de grote favoriet om van PSV te winnen. Wat zijn volgens de bookies de minimale kansen van de bezoekers uit Eindhoven?

Met nog vier duels te gaan in de Champions League kan PSV zich weinig puntenverlies meer veroorloven. De Eindhovenaren willen natuurlijk maar al te graag overwinteren in Europa. Wat zijn de scenario's voor PSV?

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar Liverpool - PSV ook met Jan Kromkamp. De voormalig verdediger speelde in het verleden voor beide clubs. Hoe schat hij de kansen van de ploeg van Peter Bosz in?

Check hier onder extra statistieken rond Liverpool - PSV en bekijk de huidige stand in de Champions League.