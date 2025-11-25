Ajax - Benfica is voor beide teams dinsdagavond een cruciaal duel in de Champions League. De ploegen smachten naar hun eerste punten in het miljardenbal, aangezien ze allebei nog op nul punten na vier duels staan. Fred Grim koos ervoor om de boel flink om te gooien, voor het eerst sinds zijn aanstelling dit seizoen. Zie de opstelling en volg het duel hier live.

Dat Fred Grim zou gaan husselen was al een beetje te proeven op de persconferentie. Sportnieuws.nl vroeg naar de keeperspositie en daarin blijkt Grim nu toch weer voor Jaros te kiezen boven Pasveer. Maar hij verrast op meerdere posities. Hij gooit Rayane Bounida voor de leeuwen, de technische speler speelde vorige week nog bij Jong Ajax maar mag zijn basisdebuut in de Champions League maken. Ook wisselt hij Itakura van de verdediging naar het middenveld en staat Regeer 'weer' op rechtsback.

Opstelling Ajax

Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Klaassen; Bounida, Weghorst, Godts

Geen schokeffect

Voor interim-trainer Fred Grim is het overnemen van de selectie tot nu toe een ondankbare taak gebleken. Sinds John Heitinga als hoofdtrainer werd ontslagen, werd het er bij Ajax niet beter op. Er werd verloren bij FC Utrecht en ook na de interlandperiode moest de gifbeker verder leeg. Excelsior won afgelopen weekend nog voor het eerst in Amsterdam van Ajax (1-2). Er zijn weinig aanknopingspunten dat het tegen Benfica wél beter gaat.

Benfica ook matig

Met het Benfica van toptrainer José Mourinho gaat het niet heel veel beter. In de Champions League werd achtereenvolgens verloren van Qarabag (3-2), Chelsea (1-0), Newcastle United (3-0) en Bayer Leverkusen (1-0). Ook daar is het maken van doelpunten een groot probleem. Pas twee keer werd er gescoord. Dat is wel nog altijd dubbel zoveel als Ajax.

'Dat is niet relevant'

"Ajax is geen team voor nul punten na vier wedstrijden, net als wij", zei Mourinho een dag voor het duel in Amsterdam. "Ze hebben goede spelers en een coach die ze goed kent, iemand die al langere tijd binnen de club werkt."De Portugees hechtte ook geen waarde aan zijn eerdere successen tegen Ajax, een club waartegen hij een 100 procent score heeft. "Geschiedenis en statistieken zijn niet belangrijk voor mij. Ik wist niet eens hoeveel wedstrijden het waren. Dat is niet relevant."

'Van die hatelijke nul af'

Ajax wil de thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League benutten om vertrouwen te winnen. "En dat lukt als we winnen", zei interim-trainer Fred Grim van Ajax op een persconferentie. "Daar gaan we dus voor. We willen van die hatelijke nul af."

Youth League

Ajax en Benfica troffen elkaar ook al in de Youth League dinsdag. De Amsterdammers onder 19 hebben een flinke nederlaag geleden van 4-0.

