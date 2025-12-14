De 200e editie van De Klassieker staat voor de deur. Ajax en Feyenoord treffen elkaar in de Johan Cruijff ArenA, waar een deel van de tribune gesloten zal blijven. Feyenoord kreeg afgelopen week een domper te verwerken in Europa, terwijl Ajax met een betere vorm terugkwam. Volg alles rondom De Klassieker live in dit artikel.

Een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord staat altijd garant voor spektakel. Een wedstrijd als geen ander, daar is iedereen het in Nederland over eens. In een interview met Sportnieuws.nl vertelde Hedwiges Maduro dat het zelfs onderdeel is van de 'opvoeding' bij nieuwe buitenlandse spelers bij de clubs.

Wedstrijd op zich

Feyenoord zit in een mindere vorm, waar Robin van Persie met man en macht nog een crisis afhoudt. Maar mocht er niet gewonnen worden van Ajax, dan kan de kritiek op hem ook niet meer uitblijven. Bij Ajax gaat het iets beter, met drie overwinningen op rij. Al werden die bewerkstelligd met het nodige kunst en vliegwerk.

Al deze zaken doen er normaliter niet toe bij een Klassieker. Het zijn wedstrijden die op zichzelf staan, wordt vaak gezegd. Kevin Hofland, oud-speler van Feyenoord legde aan deze site uit hoe zo'n wedstrijd tegen Ajax beleefd wordt.

Personele problemen

Deze wedstrijd is ook de wedstrijd van de personele problemen. Zowel bij Ajax als bij Feyenoord is de lappenmand behoorlijk gevuld. Ajax mist belangrijke krachten als Kenneth Taylor, Josip Sutalo, Wout Weghorst en ook Youri Baas is vanwege een schorsing afwezig.

Bij Feyenoord is dat idem dito. Sem Steijn is voorlopig uit de roulatie. Tsuyoshi Watanabe, Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Givairo Read, Thomas Beelen, In-beom Hwang, Jakob Moder en Luciano Valente zijn ook nog niet helemaal fit. Ook is het nog de vraag of Leo Sauer kan spelen na een blessure die hij opliep in Roemenië.

Het is niet de beste aanloop naar de wedstrijd van het jaar voor beide teams met alle blessures. Toch zal deze wedstrijd voor het nodige spektakel zorgen, dat is iets wat vrijwel altijd zeker is. Oud-topscheidsrechters Dick Jol en Mario van der Ende floten in totaal 14 Klassiekers en maakten altijd wel wat mee.

Serdar Gözübüyük

De arbiter van dienst is Serdar Gözübüyük, momenteel misschien wel de beste scheidsrechter van Nederland. Het wordt al de vierde Klassieker die de scheidsrechter in zijn carrière heeft gefloten. Pol van Boekel is de (ervaren) VAR van dienst.

