Het wordt tijd dat Ajax punten gaat halen in de Champions League, willen de Amsterdammers nog iets maken van het toernooi. Dat zal niet makkelijk worden tegen de Turkse topclub Galatasaray. Trainer John Heitinga heeft verplicht wissels moeten maken vanwege de schorsing van Kenneth Taylor. Volg het duel Ajax - Galatasaray hieronder live.

Ajax pakte nog geen punt in de Champions League, iets wat zelfs de kleine voetbaldwergen als Pafos en Kairat Almaty al lukte. Enkel het Portugese Benfica is ook nog puntloos. Galatasaray, de tegenstander van vanavond, heeft twee van de drie wedstrijden al gewonnen. Waaronder één van Liverpool. Ajax is dus gewaarschuwd.

Maatregelen Amsterdam

Wie ook gewaarschuwd is, is iedere fan van Ajax of Galatasaray die op voorhand het centrum van Amsterdam in wil. Burgemeester Femke Halsema heeft meerdere delen van Amsterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er kan preventief gefouilleerd worden en je mag je gezicht niet bedekken met wat dan ook. Dit alles geldt vanaf 12.00 uur tot middernacht.

Waslijst aan afwezigen

Ajax mist behoorlijk wat spelers voor het duel met vanavond. Kasper Dolberg is nog altijd geblesseerd, Steven Berghuis traint nog helemaal niet mee en Branco van den Boomen zal voorlopig ook nog niet mee doen. Verder is Kenneth Taylor geschorst. De bezoekers missen twee belangrijke spelers. Yunus Akgün en Ilkay Gündogan zijn er niet bij in de Champions League-wedstrijd. Beide spelers zijn niet fit en daardoor niet opgenomen in de selectie van de kampioen van Turkije.

Heitinga kiest voor Sutalo achterin en plaatst Gaaei op rechtsachter, dat omdat Rosa op het laatste moment niet fit bleek. Verder is Mokio de vervanger van Kenneth Taylor, die geschorst is. Verder speelt Oscar Gloukh deze keer niet vanaf 10, maar linksbuiten. Godts verhuist naar de rechterkant.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Baas, Sutalo, Wijndal; Regeer, Mokio, Klaassen; Gloukh, Weghorst, Godts

Alle hens aan dek

Maar naast deze belangrijke spelers, staan er alsnog grote gevaren op het veld bij Galatasaray. Victor Osimhen is snel, sterk en gevaarlijk in de lucht. In De Telegraaf waarschuwde Wesley Sneijder al voor de spits van zijn oude liefde in Turkije. "De verdediging kan zijn borst natmaken", vertelt hij. Maar ook het middenveld, bestaande uit Leroy Sané, Lucas Torreira en Gabriel Sara, krijgt lof. "Dat vind ik echt van Champions League-niveau."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.