Ajax verspeelde tijdens de vorige speelronde van de Eredivisie al voor het eerst dure punten. Op bezoek bij Go Ahead Eagles kwamen de Amsterdammers niet verder dan een teleurstellend gelijkspel: 2-2. Tegen Heracles Almelo kan de ploeg van John Heitinga een volgende misstap niet veroorloven. De bezoekers hebben de eerste twee wedstrijden verloren. Volg hier alles over het duel in dit liveblog.

Heitinga heeft tot dusverre nog niet weten te overtuigen met zijn elftal. De seizoensopener in eigen huis tegen promovendus Telstar werd gewonnen (2-0), maar na afloop heerste er vooral teleurstelling. De bezoekers waren blij vlagen de bovenliggende partij tot onvrede van het thuispubliek. Op bezoek bij Go Ahead Eagles konden de Amsterdammers na rust de zwakke eerste helft rechtzetten, maar verder dan een gelijkspel kwamen ze niet.

Blessuregolf teistert Ajax

Ajax moet het tegen Heracles stellen zonder kersverse aanwinst Ko Itakura. Beoogd rechtsback Lucas Rosa vervangt de Japanner centraal achterin naast Youri Baas. Verder keren Josip Sutalo en Brian Brobbey weer terug bij de selectie, waar ook Davy Klaassen vandaag op de bank begint.

Topaankoop Oscar Gloukh maakt zijn basisdebuut voor de Amsterdammers, waar Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor het middenveld competeren. In de aanval kiest Heitinga nog altijd voor Steven Berghuis, Wout Weghorst en Raul Moro. Bij Heracles is de meest opvallende wijziging Kulenovic die de geschorste spits Hornkamp vervangt na zijn rode kaart tegen NEC vorige week.

Afscheid van Jorrel Hato

Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Ajax officieel afscheid genomen van Jorrel Hato. De 18-jarige verdediger maakte deze zomer voor 44 miljoen euro de overstap maakte naar Chelsea. In de Johan Cruijff ArenA namen de fans afscheid van de speler die in korte tijd uitgroeide tot sterkhouders op jonge leeftijd.

Jorrel Hato is vanmiddag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Kort voor de wedstrijd wordt er van de verdediger afscheid genomen!



Tot vanmiddag, Jorrel! ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 24, 2025

