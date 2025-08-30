Ajax neemt het zaterdagmiddag op bij FC Volendam. Tussen al het kermisgedruis door is er ook nog tijd voor voetbal in het vissersdorp. De Amsterdammers gaan op bezoek in Volendam op jacht naar de koppositie, die later dit weekend door PSV en NEC weer teruggepakt kan worden. De thuisploeg kwam echter razendsnel op voorsprong door een schitterende treffer van Henk Veerman: 1-0. Volg het duel hieronder live.

Razendsnelle voorsprong Volendam

Ajax wilde uit de startblokken schieten tegen Volendam, maar ze werden flink teruggedrongen door Het Andere Oranje. De eerste grote kansen waren zelfs voor de ploeg van Rick Kruys. In de 16e minuut beloonden ze zichzelf door de openingstreffer binnen te werken. Henk Veerman kreeg de bal op gelukkige wijze voor zijn voeten en schoot 'm keihard achter Ajax-goalie Vitezslav Jaros: 1-0.

Geen Brian Brobbey

Wie ontbreekt in de selectie is spits Brian Brobbey. Hij aast op een transfer en is er met zijn hoofd niet bij. 'Brobbey wil een transfer maken, maar heeft die nog altijd niet gekregen. De transferkoorts is tot grote hoogte gestegen en daarom vindt Brobbey het moeilijk zich te focussen op Ajax. Trainer John Heitinga heeft nu in samenspraak met de clubleiding besloten om Brobbey tot volgende week vrij te geven zodat hij zijn gedachten weer op orde kan brengen', schreef VI.

Opstellingen FC Volendam en Ajax

FC Volendam: Van Oevelen; Ugwu, Amevor, Verschuren, Leliendal; Yah, Bukala; Oehlers, Descotte, Kökçü; Veerman



Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Fitz-Jim, Taylor, Berghuis; Moro, Weghorst, Gloukh

Beide clubs nog ongeslagen

Volendam en Ajax verloren allebei nog niet dit nieuwe seizoen. De promovendus speelde gelijk tegen Heerenveen (1-1), AZ (2-2) en Telstar (2-2). Ajax daarentegen won van Telstar en Heracles Almelo (beide 2-0) en nam een punt mee uit Deventer bij Go Ahead Eagles (2-2).

