Ajax is goed begonnen aan het thuisduel met PEC Zwolle. Wie anders dan Davy Klaassen zette de thuisploeg op voorsprong. Volg het duel hieronder live.

Ajax begon sterk aan het duel in de eigen Johan Cruijff ArenA en Wout Weghorst had dat moeten belonen met een vroege 1-0. De spits schoot echter vanaf een meter of elf tegen de uitstormende Tom de Graaff. Laatstgenoemde was drie minuten later kansloos toen Mister 1-0 Klaassen de bal na een mooie aanval over hem heen wipte.

Ajax bleef daarna vrolijk doorgaan met voetballen. Mika Godts, die een basisplaats had, maakte indruk met goede acties. Uiteindelijk werd zijn gedrevenheid beloond met een goal. De Belgische flankenflitser schoot beheerst raak na een goede pass van Kenneth Taylor.

Nieuwkomers op de bank

Ajax verzekerde zich in de slotfase van de transfermarkt van Kasper Dolberg en James McConnell, die wordt gehuurd van Liverpool. Zij beginnen allebei op de bank. Ook nieuwkomers Oscar Gloukh en Raúl Moro moeten genoegen nemen met een wisselbeurt, evenals de Kroaat Josip Sutalo.

Moro speelde nog tegen FC Volendam (2-2), net als Jorthy Mokio. Die twee zijn naar de bank verwezen. Youri Regeer en Mika Godts hebben daardoor een basisplaats.

Opstellingen Ajax en PEC Zwolle

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts



PEC Zwolle: De Graaff; Aertssen, Graves, MacNulty, Floranus; Thomas, Monteiro; Mbayo, Oosting, De Rooij; Kostons

Terugkeer Dolberg

De Deense spits Dolberg zal zijn rentree bij Ajax vanaf de bank moeten maken. Heitinga en hij speelden nog even samen, zei de trainer vrijdag op de persconferentie. "Ik zie een evenwichtige en volwassen jongen. Ik weet dat we ook Wout Weghorst als spits hebben. We spelen veel duels en ze mogen het laten zien", aldus Heitinga.

"Ik heb Wout wel even gebeld toen we Dolberg hadden gekocht. Hij kent zijn rol. Hij weet hoe ik over hem denk. Ze moeten allebei gas gaan geven en elkaar beter gaan maken. Ik verwacht van hen veel goals. Die concurrentiestrijd is mooi en gezond."

Matige start

Ajax is slecht aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen, met vier verliespunten in de eerste vier competitiewedstrijden. Heitinga is blij dat de transfermarkt is gesloten. "Het was rommelig", zei hij. "De club is weer financieel gezond. We weten nu met wie we het gaan doen. Nu kunnen we gaan bouwen."

Tegenstander PEC Zwolle heeft pas drie duels gespeeld en staat keurig zevende, met twee overwinningen en één nederlaag.

