Ajax ontvangt zaterdagmiddag sc Heerenveen in de elfde speelronde van de Eredivisie. Na de knappe zege van de Amsterdammers op FC Twente (2-3) zal er nu thuis van de Friezen gewonnen moeten worden om goed te beginnen aan wederom een zware week.

Heerenveen liet het betere spel zien in de openingsfase in de Johan Cruijff ArenA. Toch leek Ajax de eerste grote kans te krijgen, toen scheidsrechter Jannick van der Laan de bal op de stip legde na een overtreding op Kenneth Taylor. Dit besluit bleef echter niet staan: de VAR zag dat de middenvelder van Ajax te makkelijk naar de grond ging en het contact zelf zocht met de verdediger in plaats van andersom.

Later werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Dit kwam door een sfeeractie vanuit de F-Side. Het vuurwerk zorgde ervoor dat de scheidsrechter de spelers naar binnen stuurde. Toen beide ploegen weer naar buiten kwamen was het Ajax dat de voorsprong pakte. Uit de draai schoot Mika Godts knap binnen: 1-0.

Lastige week voor Ajax

Ajax versloeg FC Twente in de Grolsch Veste om zo een reeks van vier duels zonder winst te beëindigen. De Amsterdammers staan voor een drieluik aan verraderlijke en lastige tegenstanders. Eerste de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, dat al zes duels ongeslagen is, vervolgens thuis in de Champions League tegen Turkse koploper Galatasaray en vervolgens op bezoek bij angstgegner FC Utrecht.

Opstellingen

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts



Opstelling sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Brouwers, Van Overeem; Trenkow, Vente, Rivera; Sejk

Noodklok

Ondanks de zege in Enschede werd deze week nogmaals de noodklok geluid in Amsterdam. Trainer John Heitinga staat al enige tijd onder flinke druk en ook bij de kwaliteit van de selectie worden geregeld vraagtekens geplaatst. Ervaren doelman Remko Pasveer stelt 'dat dit een ander Ajax is dan toen ik vier jaar geleden binnenkwam'. Dat heeft vooral met het gemis van één kwaliteit te maken: leiderschap.