Wout Weghorst scoorde de hele voorbereiding nog niet voor Ajax maar doet het in de competitie wél, op het moment dat het juist nodig is. Ajax kende een lastige openingsfase tegen promovendus Telstar. In de 19e minuut scoorde de spits van de Amsterdammers de 1-0. Gaat hij er nog meer maken? Volg het duel hier live.

Met Vitezslav Jaros (huur) en Raul Moro staan er twee nieuwe aanwinsten aan de aftrap, terwijl ook Aaron Bouwman (17 jaar) zijn officiële debuut maakt voor Ajax. Hij krijgt de kans wegens de blessure van Josip Sutalo. Ko Itakura is nog niet speelgerechtigd, andere aankoop Oscar Gloukh begint op de bank. Brian Brobbey is afwezig, de spits van Ajax viel vorige week in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco uit met een enkelblessure.

Aaron Bouwman

Voor Bouwman gaat het snel. Hij heeft 'pas' vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax in de benen. De centrale verdediger krijgt de voorkeur boven Dies Janse (19) en Nick Verschuren (20), die wel op de bank zitten. Laatstgenoemde verlengde eerder deze week nog zijn contract tot medio 2028.

Telstar

Telstar heeft nog altijd een dunne en jonge selectie. De promovendus heeft liefst vier spelers van Quick Boys overgenomen.

