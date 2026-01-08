Liverpool is donderdagavond op bezoek bij Arsenal in de Premier League. Trainer Arne Slot kan een zeer belangrijke slag slaan door drie punten mee te nemen bij de koploper uit Londen. Volg hier alle hoogtepunten rondom het duel live.

In de eerste helft had Arsenal de bal. De ploeg van Mikel Arteta zette dat mondjesmaat om in mogelijkheden, niet in kansen. De grootste kans was voor het team van Arne Slot. Na miscommunicatie achterin bij Arsenal kwam de bal voor de voeten van rechtsback Conor Bradley. Die lepelde de bal op de lat. Dus gingen beide ploegen met 0-0 rusten.

Liverpool kwakkelt met vorm

Liverpool kende eind 2025 een slechte periode, waarna opeens weer veel wedstrijden werden gewonnen. Maar in 2026 kwam de klad er weer in voor de ploeg van Slot. The Reds kwamen niet voorbij Leeds United (0-0) en Fulham (2-2). Een overwinning op Arsenal zou dus voor een enorme boost aan zelfvertrouwen zorgen voor de spelers.

Sinds het nieuwe jaar is Cody Gakpo er wel weer bij. Tegen Leeds United was hij nog invaller, een paar dagen later stond hij in de spits tegen Fulham. De Nederlander dacht in de 94e minuut de winnende te maken én trok dan ook zijn shirt uit, maar de thuisploeg zorgde in de 97e minuut nog voor de gelijkmaker.

Gakpo staat ook tegen Arsenal weer op het veld. Ook Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong verschijnen namens Liverpool aan de aftrap. Jurriën Timber staat rechtsback bij de thuisploeg.

Werk aan de winkel voor Arne Slot

Slot beseft ook dat er werk aan de winkel is. Liverpool hoeft momenteel niet te denken aan de titel: het team met de vier Nederlanders heeft 34 punten na 20 wedstrijden. Koploper Arsenal heeft er al 48. Mochten The Gunners winnen, staan zij liefst acht punten voor op naaste belagers Manchester City en Aston Villa (beiden 43 punten).

Slot gaf woensdag al aan zéér blij te zijn met een overwinning op Arsenal. "Het wordt interessant om te zien hoe we ervoor staan tegenover een zeer goed Arsenal. Ze zijn al een paar jaar zeer sterk, maar dit jaar lijken ze nog beter. Ze hebben zoveel kwaliteiten en amper zwakke punten. Het zou veel betekenen voor de ploeg als we winnen. Het zou laten zien dat we mee kunnen doen in de laatste fases van de FA Cup en de Champions League."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.