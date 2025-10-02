AZ zou de ploeg moeten worden die in de Conference League weleens voor heel belangrijke coëfficiëntenpunten moet zorgen, maar daar is in de eerste wedstrijd weinig sprake van. Op bezoek bij AEK Larnaca op Cyprus beleeft de ploeg van trainer Maarten Martens een horroravond. Volg het duel AEK Larnaca - AZ hieronder live.

Vroege rode kaart

De wedstrijd was nog niet eens fatsoenlijk begonnen, toen AZ al met tien man kwam te staan. In het bloedhete Cyprus maakte Alexandre Penetra een smerige overtreding op zijn directe tegenstander. Voor de neus van de vierde official op de middellijn ging hij op de enkel van zijn directe tegenstander staan. De scheids én VAR konden niet anders dan de Portugese verdediger weg te sturen.

Larnaca profiteert van overtal

AZ is met tien man niet eens heel veel slechter, maar komt wel met veel geluk weg. Larnaca werkte de bal halverwege de eerste helft in één aanval twee keer op de lat. Engeltje op de schouder, zou je zeggen, maar even later was het wel raak. In de 25ste minuut redde keeper Owuso-Oduro eerst nog knap op een inzet van Riad Bajic, maar was Waldo Rubio er als de kippen bij om de losse bal op de doellijn in het netje te werken: 1-0.

Dramatische avond

Na rust duurde het weer niet lang voordat de volgende klap recht in het gezicht van de Alkmaarders kwam. Een goal van de thuisploeg werd eerst nog terecht afgekeurd vanwege buitenspel, maar de boodschap kwam schijnbaar niet aan. Met tien man was de organisatie in de defensie zoek en daar profiteerde Larnaca van met een simpel uitgespeelde aanval. Spits Bajic stond op de goede plek om binnen te knikken van dichtbij: 2-0.

AZ mist belangrijke krachten

De ploeg van Maarten Martens is enigszins gehavend naar Cyprus afgereisd. Spits Troy Parrott is al sinds eind augustus afwezig en mist ook het eerste groepsduel in de Conference League. "Ik bekijk het van dag tot dag, maar mijn knie voelt goed. Als alles volgens plan gaat, maak ik zondag weer minuten. Hopelijk kan ik dan de vorm voortzetten van het begin van het seizoen", zei Parrott in een interview op de website van AZ. Wie er ook niet bij zijn, zijn middenvelders Jordy Clasie en Kees Smit.

