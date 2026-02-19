AZ is inmiddels de enige nog overgebleven Nederlandse club in Europa en dat verblijf willen de Alkmaarders dolgraag verlengen. Donderdag moet daarvoor de eerste stap gezet worden in de uitwedstrijd tegen het Armeense FC Noah. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de heenwedstrijd van AZ in de Conference League-tussenronde.

In de eerste helft gebeurde er weinig spectaculairs in Yerevan. Het bijzonderste was zonder twijfel de veldbestormer die het spel rond minuut veertig stil hield. De regie hield het vakkundig buiten beeld, maar een man uit het publiek zou het veld op zijn gestormd. Uiteindelijk moest de man door drie bewakers van het veld gehaald worden en de wedstrijd lag uiteindelijk maximaal twee minuten stil.

Na rust ging het voor AZ mis. Het gebrek aan kansen in de eerste helft brak de Alkmaarders in de tweede helft op. Noah profiteerde wel van de kansen en schoot zelfs een van de eerste mogelijkheden erin. AZ keek daardoor na 54 minuten spelen tegen een zeer verrassende achterstand aan in Yerevan.

Conference League

AZ eindigde na de competitiefase als veertiende in de Conference League. De Alkmaarders moesten bij de beste acht eindigen om de tussenronde te ontlopen, maar kwamen daar uiteindelijk twee punten voor te kort. AZ is nu gedoemd tot de tussenronde en FC Noah is de tegenstander. De Armenen eindigden als nummer negentien in het eindklassement van de Conference League. Noah speelt op het hoogste niveau in Armenië en staat op dit moment vijfde op die ranglijst.

Voor AZ-coach Leeroy Echteld wordt het zijn debuut in Europa als hoofdcoach van de Alkmaarders. Hij volgde in januari de ontslagen trainer Maarten Martens op. AZ trapt om 18:45 af in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Voor AZ zou een forse zege een boost geven aan het team. Van de laatste zes wedstrijden wonnen de Alkmaarders er drie en werden er twee gelijk gespeeld.

Opstelling AZ

Echteld start in de volgende opstelling zijn Europese wedstrijd met AZ tegen FC Noah:

Opstelling AZ: Zoet; De Wit, Penetra, Goes, Dijkstra; Boogaard, Mijnans, Koopmeiners; Daal, Parrott, Jensen.

Afwezigen

Bij AZ moet Echteld wel een aantal spelers missen. Zo is de motor van de Alkmaarders op het middenveld, Jordy Clasie, nog altijd afwezig door een blessure. Ook doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro moet nog altijd verstek geven door klachten, net als Denso Kasius en Seiyo Maikuma.

Dan is er ook nog de spitspositie bij AZ. Mexx Meerdink keert terug van een blessure, maar met Troy Parrott en Jizz Hornkamp heeft AZ nog twee ijzersterke spitsen in de ploeg. Echteld had echter voor Meerdink en Hornkamp een duidelijke boodschap op de persconferentie voor de wedstrijd tegen FC Noah. Parrott is zijn vaste spits en dus lijkt Hornkamp het vooralsnog tegen de Armenen te moeten doen met een plekje op de bank. Al startte Echteld tegen Excelsior nog met Hornkamp én Parrott.

