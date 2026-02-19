AZ is inmiddels de enige nog overgebleven Nederlandse club in Europa en dat verblijf willen de Alkmaarders dolgraag verlengen. Donderdag moet daarvoor de eerste stap gezet worden in de uitwedstrijd tegen het Armeense FC Noah. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de heenwedstrijd van AZ in de Conference League-tussenronde.

AZ eindigde na de competitiefase als veertiende in de Conference League. De Alkmaarders moesten bij de beste acht eindigen om de tussenronde te ontlopen, maar kwamen daar uiteindelijk twee punten voor te kort. AZ is nu gedoemd tot de tussenronde en FC Noah is de tegenstander. De Armenen eindigden als nummer negentien in het eindklassement van de Conference League. Noah speelt op het hoogste niveau in Armenië en staat op dit moment vijfde op die ranglijst.

Voor AZ-coach Leeroy Echteld wordt het zijn debuut in Europa als hoofdcoach van de Alkmaarders. Hij volgde in januari de ontslagen trainer Maarten Martens op. AZ trapt om 18:45 af in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Voor AZ zou een forse zege een boost geven aan het team. Van de laatste zes wedstrijden wonnen de Alkmaarders er drie en werden er twee gelijk gespeeld.

Afwezigen

Bij AZ moet Echteld wel een aantal spelers missen. Zo is de motor van de Alkmaarders op het middenveld, Jordy Clasie, nog altijd afwezig door een blessure. Ook doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro moet nog altijd verstek geven door klachten, net als Denso Kasius en Seiyo Maikuma.

Dan is er ook nog de spitspositie bij AZ. Mexx Meerdink kampt nog altijd met een blessure, maar in Troy Parrott en Jizz Hornkamp heeft AZ ook nog twee ijzersterke spitsen bij de ploeg. Echteld had echter voor Meerdink en Hornkamp een duidelijke boodschap op de persconferentie voor de wedstrijd tegen FC Noah. Parrott is zijn vaste spits en dus lijkt Hornkamp het vooralsnog tegen de Armenen te moeten doen met een plekje op de bank. Al startte Echteld tegen Excelsior nog met Hornkamp én Parrott.

