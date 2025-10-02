De start van Nederlandse clubs in Europa is bagger. Tot nu toe werd er één schamel puntje gepakt, door PSV in de Champions League. AZ moet dit jaar zorgen voor de punten voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Zij komen uit in de Conference League. Daar starten de Alkmaarders donderdagavond tegen AEK Larnaca. Volg het hieronder live.

De Conference League bestaat uit zes duels, in plaats van acht bij de twee niveaus erboven. Dat zorgt ervoor dat AZ vanavond pas aan de competitiefase begint. Op Cyprus wacht de eerste test.

Zender AEK Larnaca - AZ

De wedstrijd tussen AEK Larnaca en AZ in de Conference League is te zien op Ziggo Sport 2. Na het duel van Go Ahead Eagles op bezoek bij Panathinaikos in de Europa League start de voorbeschouwing.

AZ mist belangrijke krachten

De ploeg van Maarten Martens is enigszins gehavend naar Cyprus afgereisd. Spits Troy Parrott is al sinds eind augustus afwezig en mist ook het eerste groepsduel in de Conference League. "Ik bekijk het van dag tot dag, maar mijn knie voelt goed. Als alles volgens plan gaat, maak ik zondag weer minuten. Hopelijk kan ik dan de vorm voortzetten van het begin van het seizoen", zei Parrott in een interview op de website van AZ.

Wie er ook niet bij zijn, zijn middenvelders Jordy Clasie en Kees Smit. Aanvoerder Clasie was niet fit genoeg om de reis te maken. Zondag mist hij ook het Eredivisiduel met Telstar, omdat hij tegen NEC (2-1 verlies) rood pakte. Toptalent Smit is evenals zijn collega op het middenveld niet fit genoeg bevonden.

Tegenstanders AZ

De andere tegenstanders van AZ in de eerste fase van de Conference League zijn Crystal Palace, Slovan Bratislava, Jagiellonia Bialystok, FC Drita en Shelbourne FC.

