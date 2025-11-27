Alles wat minder is dan drie punten, zal voor AZ vanavond tegen Shelbourne FC voelen als een nederlaag. De Alkmaarders nemen het om 18:45 op tegen een Ierse voetbaldwerg in de Conference League. Volg hier de laatste ontwikkelingen in de Zaanstreek.

Waar te zien?

Het duel tussen AZ en Shelbourne FC is live te zien op Ziggo Sport 3 (Kanaal 303). Mensen die geen klant zijn van de provider kunnen de wedstrijd gratis volgen via de Ziggo Go App. De voorbeschouwing begint vanaf 18.00 uur, de aftrap wordt drie kwartier later verricht.

Wat weten we van Shelbourne FC?

Shelbourne FC speelde in haar geschiedenis nog nooit tegen een Nederlandse opponent. De Ierse club werd afgelopen seizoen, die in Ierland in november eindigde, derde in de competitie. Het seizoen daarvoor werden ze landskampioen, waardoor ze nu in Europa mogen acteren. Onder de lat bij Shelbourne FC staan een Nederlander, namelijk Wessel Speel.

Speciale avond voor Parrott

De totale marktwaarde van de Shelbourne FC wordt volgens Transfermarkt.com geschat op 3,4 miljoen euro. AZ-spits Troy Parrott is volgens datzelfde platform alleen al vier keer zoveel waard. Voor hem wordt het duel tegen een Ierse club dus speciaal. "Shelbourne lag zowat naast mijn huis'', onthulde hij woensdag tijdens de persconferentie.

Stand van zaken

Halverwege de competitiefase van de Conference League staat AZ nog buiten de play off-plaatsen, namelijk op plek 27. De formatie van Maarten Martens verloor verassend hun eerste Europese wedstrijd tegen AEK Larnaca met 4-0. Vervolgens werd Slovan Bratislava in eigen huis met 1-0 verslagen. Crystal Palace bleek met 3-1 nog een maatje te groot voor Alkmaarders.

Shelbourne FC staat na drie speelrondes 30e met één punt. De Ieren speelde gelijk tegen BK Häcken en verloren van Shkendija Tetovo en KF Drita.

