AZ weet wel hoe het is om te stunten tegen een ploeg uit Engeland. Vorig jaar werd Tottenham Hotspur in eigen huis met 1-0 verslagen, wat destijds een enorme stunt was. Crystal Palace leek al na een kwartier op voorsprong te komen vanaf de stip, maar Rome-Jayden Owusu-Oduro keerde de strafschop die hij zelf veroorzaakte. Even later was het alsnog raak via Maxence Lacroix: 1-0. Volg de ontwikkelingen hier live.

Het zal een pittige opdracht worden voor AZ om punten te halen bij Crystal Palace. The Glaziers, zoals ze in Engeland ook wel genoemd worden, staan 9e in de Premier League en hebben in Europa net als AZ éénmaal gewonnen. Bij AZ is het niet de moeite om kansen te creëren, dat deden ze veelvuldig tegen zowel Sparta als eerder tegen SK Slovan Bratislava, maar doelpunten maken gaat minder soepel.

Hectische beginfase

De Alkmaarders werden meteen verrast door het directe spel van de middenmoter uit de Engelse competitie. Dit resulteerde al snel in een penalty voor Crystal Palace, nadat AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro bij het uitkomen een tegenstander licht had geraakt. De jonge keeper onderscheidde zich echter op indrukwekkende wijze door de strafschop te stoppen.

Kort daarna viel alsnog een doelpunt. Maxence Lacroix bracht zijn ploeg met een droge knal op voorsprong, maar opnieuw greep de scheidsrechter in. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar na een lange VAR-check en het bekende lijnenspel werd het alsnog goedgekeurd: 1-0.

Crystal Palace

Beide duels werden weliswaar met 1-0 gewonnen, maar als je ziet hoeveel kansen AZ kreeg, had dat wel wat meer mogen zijn. Tegen Crystal Palace krijgen ze vermoedelijk niet de kans om zoveel te creëren.

Onder trainer Oliver Glasner speelt de ploeg uit Londen behoorlijk aanvallend voetbal. Dat kan een zegen of een vloek zijn voor AZ. De nummer 3 van de Eredivisie heeft laten zien goed tegen dat soort ploegen te kunnen spelen, maar Crystal Palace is toch van een ander niveau qua tempo. Daar weet oud-AZ-trainer Arne Slot alles van. Zijn B-elftal verloor vorige week met 3-0 van Palace in de League Cup.

Europa League

Eigenlijk had Crystal Palace in de Europa League moeten spelen. Zij wonnen de FA Cup door met 1-0 van Manchester City te winnen en dat geeft normaal toegang tot de Europa League. Ware het niet dat de eigenaar van Crystal Palace ook eigenaar is van Olympique Lyon, dat ook een plek in de Europa League had verkregen.

Twee clubs van één eigenaar in een competitie mag niet, dus werd Palace, dat nota bene voor het eerst Europa in mocht, veroordeeld tot een jaar Conference League. Dat het hun eerste jaar in Europa is, dat gebruikt de trainer slim elke persconferentie om zijn eigen ploeg in de underdogpositie te plaatsen. " Wij respecteren tegenstanders, AZ is veel meer ervaren in Europese toernooien dan wij. En ze horen tot de vier grootste clubs in Nederland", zei hij gisteren over AZ.

