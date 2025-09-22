Het is maandag tijd voor de ceremonie van de Ballon d'Or. Er worden op deze avond tal van individuele prijzen in de voetballerij uitgereikt, met als belangrijkste de eretitel van beste voetballer ter wereld in 2025. Namens Nederland zijn Denzel Dumfries en Virgil van Dijk genomineerd.

Alleen de top tien moet nog bekend worden gemaakt. De onderste spelers weten inmiddels op welke plek ze zijn geëindigd:

Pedri Khvicha Kvaratskhelia Harry Kane Désiré Doué Viktor Gyokeres Vinicius Junior Robert Lewandowski Scott McTominay Joao Neves Lautaro Martinez Serhou Guirassy Alexis Mac Allister Jude Bellingham (vorig jaar nog top drie) Fabian Ruiz Denzel Dumfries Erling Haaland Declan Rice Virgil van Dijk Florian Wirtz Michael Olise

Deze lijst wordt continu aangevuld.

Paris Saint-Germain

Bij de mannen komt er sowieso een nieuwe winnaar. Alle kanshebbers wonnen de Ballon d'Or nog nooit. De grootste kanshebbers lijken op voorhand Ousmane Dembélé, Raphinha, Lamine Yamal en Mohamed Salah. Er zijn liefst negen (oud-)spelers van Paris Saint-Germain genomineerd, maar daarvan zullen de meesten niet aanwezig zijn.

PSG speelt namelijk een inhaalwedstrijd, om 20.00 uur uit tegen Olympique Marseille. Extra pijnlijk, omdat de ceremonie in Parijs is. Real Madrid zal ook niet aanwezig zijn. De Spaanse topclub is nog altijd boos dat Vinicius Junior vorig seizoen niet won en boycot de Ballon d'Or daarom voor het tweede jaar op rij.

Nog meer Nederlandse kanshebbers

Naast Van Dijk en Dumfries zijn er nog meer Nederlanders die in de prijzen kunnen vallen. Sarina Wiegman en Renée Slegers maken kans om uitgeroepen tot beste coach bij de vrouwen. Wiegman pakte afgelopen zomer haar tweede Europese titel op rij met Engeland, Slegers won met Arsenal de Champions League.

Bijzondere rol voor prinses

Prinses Charlene van Monaco reikt maandagavond in Parijs een prijs uit bij het jaarlijkse Ballon d'Or-gala. De voormalig olympisch zwemster en vrouw van prins Albert zal de zogeheten Sócrates Award overhandigen, voor spelers die zich ook buiten het voetbalveld onderscheiden.

Vorig jaar ging de Sócrates Award naar de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso, vanwege haar werk om seksueel misbruik tegen te gaan. De prijs, die is vernoemd naar de Braziliaanse voetballer, werd in 2022 voor het eerst uitgereikt. De Senegalees Sadio Mané en de Braziliaan Vinícius Júnior zijn de andere spelers die de prijs wonnen.