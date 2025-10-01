PSV begint woensdagavond in Duitsland aan het tweede Champions League-duel van dit seizoen. Na de valse start in Eindhoven tegen het verrassende Union Saint-Gilloise (1-3) moet de club zich revancheren tegen Bayer Leverkusen. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Waar je de Champions League-wedstrijd kan zien, lees je in dit artikel.

PSV verloor het openingsduel en moet dus punten pakken om uitzicht te houden op de volgende ronde. Op papier wordt dat een lastige taak, want Leverkusen staat zesde in de Bundesliga en heeft zich herpakt na de valse seizoensstart. De club ontsloeg Erik ten Hag na twee competitieduels en is sindsdien ongeslagen. De eerste wedstrijd in de Champions League werd gelijkgespeeld bij FC Kopenhagen.

PSV treft bij Leverkusen onder meer Malik Tillman, die de voorbije twee seizoenen cruciaal was voor de landstitels van Peter Bosz en co. Zelf hebben ze de nodige personele problemen. Ruben van Bommel en Alassane Pléa zijn zwaar geblesseerd. Ook Myron Boadu, Ricardo Pepi en Sergino Dest komen niet in actie. De Eindhovenaren spelen later in de Champions League nog tegen Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

Waar is Bayer Leverkusen - PSV te zien?

De aftrap is om 21.00 uur in de BayArena in Leverkusen. Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten van alle Europese competities: de Champions League, Europa League en Conference League. De wedstrijd is dus te zien op Ziggo Sport en te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

