PSV begint woensdagavond in Duitsland aan het tweede Champions League-duel van dit seizoen. Na de valse start in Eindhoven tegen het verrassende Union Saint-Gilloise (1-3) moet de club zich revancheren tegen Bayer Leverkusen. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Waar je de Champions League-wedstrijd kan zien én alle ontwikkelingen over de wedstrijd, lees je in dit artikel.

PSV verloor het openingsduel en moet dus punten pakken om uitzicht te houden op de volgende ronde. Op papier wordt dat een lastige taak, want Leverkusen staat zesde in de Bundesliga en heeft zich herpakt na de valse seizoensstart. De club ontsloeg Erik ten Hag na twee competitieduels en is sindsdien ongeslagen. De eerste wedstrijd in de Champions League werd gelijkgespeeld bij FC Kopenhagen.

Bijzonder treffen met Malik Tillman

PSV treft bij Leverkusen onder meer Malik Tillman, die de voorbije twee seizoenen cruciaal was voor de landstitels van Peter Bosz en co. Zelf hebben ze de nodige personele problemen. Ruben van Bommel en Alassane Pléa zijn zwaar geblesseerd. Ook Myron Boadu, Ricardo Pepi en Sergino Dest komen niet in actie. De Eindhovenaren spelen later in de Champions League nog tegen Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

Waar is Bayer Leverkusen - PSV te zien?

De aftrap is om 21.00 uur in de BayArena in Leverkusen. Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten van alle Europese competities: de Champions League, Europa League en Conference League. De wedstrijd is dus te zien op Ziggo Sport en te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Opstellingen PSV en Leverkusen

Door de afwezigheid van spitsen Alassane Pléa, Ricardo Pepi en Myron Boadu, begint Guus Til als noodspits. Dennis Man krijgt ook een plek in de aanval, terwijl Ivan Perisic vanaf de linkerflank speelt vanwege de blessure van Ruben van Bommel. Sergiño Dest is eveneens niet beschikbaar. De grootste verrassing is Armando Obispo. Bosz heeft gekozen voor de volgende elf:



Opstelling: Kovar; Mauro Junior, Obispo, Gaisorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

De tegenstander kampt ook met de nodige problemen. Topscorer Patrik Schick raakte zaterdag geblesseerd aan zijn linkerdij tijdens het uitduel tegen Sankt Pauli (1-2) en is de komende weken niet inzetbaar. Ook aanvoerder Robert Andrich viel geblesseerd uit, maar hij wist dinsdag wel de laatste training volledig af te werken. Aanvaller Nathan Tella is al geruime tijd afwezig vanwege een knieblessure.



Opstelling: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Tape, Fernández, Aleix Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; Kofane.

