LIVE bekerfinale | Twee keer geel voor Yankuba Minteh binnen een minuut, tiental Feyenoord verdedigt voorsprong in slotfase

Feyenoord en NEC staan zondagavond tegenover elkaar in De Kuip voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers kunnen het seizoen nog redden door de beker te winnen, voor NEC wordt het historisch wanneer zij er met 'de dennenappel' vandoor gaan. Volg hier live de bekerfinale.

Het duel werd na 55 minuten tijdelijk gestaakt door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Een spandoek, dat door de Feyenoord-supporters voor de aftrap was getoond, vloog in brand door vuurwerk. Brandweermensen waren nodig om het brandje te blussen, maar toen dat enkele minuten duurde, besloot de scheidsrechter beide teams naar binnen te sturen.

De teams kwamen na enkele minuten terug het veld op en al snel wist Feyenoord het net te vinden. Santiago Gimenez legde de bal in de zestien panklaar voor Igor Paixao. De Braziliaan schoof de bal laag in de rechterhoek en Jasper Cillessen kon de inzet net niet keren: 1-0.

Afgekeurd doelpunt NEC

Beide teams maakten er tot de onderbreking een waar gevecht van. NEC startte ijzersterk aan het duel en Feyenoord wist zich geen raad met het spel van de Nijmegenaren. Tjarron Chery dacht NEC na een half uur op voorsprong te zetten, maar de grensrechter stak de vlag omhoog voor buitenspel.

Supporters

Vlak voor de aftrap onthulden beide supportersgroepen een prachtig spandoek. Zoals dat hoort bij een grote wedstrijd als de bekerfinale. Na ruim een kwartier spelen zorgden ze er met een vuurwerkactie er wel voor dat Gözübüyük het spel een aantal minuten moest stilleggen. In de tweede helft moest hij dat dus opnieuw doen, maar deze keer was het iets serieuzer.

Vanuit beide vakken wordt er pyro afgestoken. Feyenoord eerst, de stadionspeaker kwam met een mededeling en daarna kwam ook NEC met pyro. De wedstrijd wordt stilgelegd. Het veld is niet meer te zien. #feynec pic.twitter.com/m5lblFxZqP — Rick (@rickkraaijeveld) April 21, 2024

De duizenden fans van NEC kwamen met tientallen bussen vanuit Nijmegen richting Rotterdam en waren er dus al vroeg bij. De fans van Feyenoord stroomden aan de andere kant van het stadion ook het fanplein op.

Opstelling Feyenoord in bekerfinale

De grote tegenvaller voor Feyenoord kwam anderhalf uur voor de aftrap. Mats Wieffer werd op krukken gespot bij het stadion en mist dus sowieso de bekerfinale. Trainer Slot moet dus puzzelen op het middenveld. Hij vervangt Wieffer door Ramiz Zerrouki.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Zerrouki, Timber, Stengs; Minteh, Giménez en Paixão

Opstelling NEC in bekerfinale

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Proper, Chery; Baas, Ogawa en Sano

Trainer Arne Slot was er ook lovend over de aanstaande tegenstander en diens trainer Rogier Meijer. "Als je de tweede seizoenshelft kijkt, staan zij vierde en dat zegt veel over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Dat komt ook door de goede trainer, want hij weet dat ik dat vind", complimenteerde Slot de trainer van zondag.

Op welke zender is de bekerfinale?

De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC begint zondagavond om 18:00 uur in De Kuip. Niet in het stadion? Geen probleem. De wedstrijd is ook te zien op tv.

Rogier Meijer

Trainer Rogier Meijer was ook complimenteus. "We moeten de wedstrijd van ons leven spelen, willen we daar resultaat halen", zei hij over de finale. "Voor NEC een hele mooie gebeurtenis dat we spelen om een prijs zo laat in het seizoen. Ik kijk wel veel naar hoe Slot speelt en hoe hij dingen oplost in het voetbal. Dat bewonder ik wel, moet ik zeggen."