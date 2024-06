LIVE | Bekijk hier de persconferentie van Ronald Koeman over Oranje en het EK voetbal

Boudewijn Zenden heeft teruggeblikt op zijn succesvolste EK, die van 2000 in eigen land. De linkerflank was zijn speelveld en daar was hij heer en meester. Daar stond hij niet vanaf het begin van het toernooi, daar was nogal wat voor nodig. "Overmars had Rijkaard gevraagd op links te spelen", blikt Zenden terug. Eén specifiek moment zorgde ervoor dat Zenden op links kwam, en toen ging alles lopen...