LIVE Champions League | Aanvoerder Frenkie de Jong start, Ian Maatsen op de bank

Nadat Real Madrid, Arsenal, Bayern München en Inter dinsdagavond voor een heet Champions League-avondje zorgden, is het woensdag de beurt aan vier andere ploegen om een mooie strijd ten tonele te brengen. Dit is met behoorlijk wat Nederlandse inbreng: Dennis Higler is VAR bij FC Barcelona-Dortmund waar Frenkie de Jong aanvoerder is. Bij Aston Villa start Ian Maatsen op de bank. Volg de duels hier live.

FC Barcelona - Borussia Dortmund

Bij Barcelona - Borussia Dortmund is er hoe dan ook een Nederlands tintje. Daar is namelijk Dennis Higler de aangewezen VAR. De omstreden scheidsrechter in Nederland was dit weekend ook al VAR in de Eredivisie bij FC Groningen - PSV. Ook is Frenkie de Jong in vorm bij Barcelona, de middenvelder werd in de winter verguisd door de fans maar is volledig in de harten gesloten. Hij start als aanvoerder tegen Borussia Dortmund.

Paris Saint-Germain - Aston Villa

Aston Villa zal hopen dat de spelers van Paris Saint-Germain nog een kleine kater hebben. De Parijzenaren werden afgelopen weekend al kampioen van Frankrijk. Ongelofelijk snel natuurlijk, maar dat goede gevoel nemen ze uiteraard mee naar dit Champions League-duel. Aan de kant van Aston Villa is Donyell Malen niet aanwezig. De Nederlander werd deze winter niet ingeschreven voor het toernooi. Ian Maatsen werd wel gewoon ingeschreven.

Paris Saint-Germain pakt elfde titel in laatste dertien jaar en smijt trainer de lucht in Paris Saint-Germain heeft zijn dertiende Franse landstitel binnen. PSG heeft zich met een thuiszege op Angers verzekerd van de vierde landstitel op rij.

De vorige avond

Een bloedstollende slotfase, twee weergaloze vrije trappen en een verrassende uitslag. De dinsdagavondwedstrijden hadden het allemaal. Arsenal won wonderbaarlijk met 3-0 van de huidige winnaar Real Madrid, mede door twee grandioze vrije trappen van middenvelder Declan Rice.

Stadion van Arsenal in vuur en vlam door deze twee wonderschone vrije trappen tegen Real Madrid Declan Rice is dé held van het rode deel van Londen. De Engelse middenvelder was dinsdagavond tweemaal trefzeker namens Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League. Beide doelpunten waren van grote klasse.

Bij de andere wedstrijd zorgde cultheld Thomas Müller voor een belangrijk doelpunt voor zijn Bayern. Inter won uiteindelijk met 2-1 van Bayern, maar er zal nog hoop zijn voor de return. Het was een bijzonder doelpunt voor Müller, die hoorde dat zijn contract niet verlengd gaat worden bij de club waar hij bijna zijn hele carrière speelde.

