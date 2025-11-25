Het Champions League-avondje van Ajax begon dramatisch. Na 6 minuten schoot Samuel Dahl Benfica op voorsprong. Na een half uur spelen kreeg Ajax via Klaassen een geweldige kans, maar de keeper bracht redding. Kan Ajax nog wat terug doen in de tweede helft? Volg het duel hier live.

Weer was Bounida gevaarlijk voor de goal van Benfica. Met een heerlijk wipballetje bracht hij Davy Klaassen in kansrijke positie voor de keeper, maar de poging van Klaassen werd knap gered door de doelman. Een zuur moment voor de Amsterdammers, die steeds beter in de wedstrijd leken te komen. Toch gaan ze met een 1-0 achterstand de rust in.

Eerder liet Rayane Bounida de fans al even opveren halverwege de eerste helft. De jeugdige speler speelt met het branie dat men graag ziet in Amsterdam. Met een mooie aanname en de daaropvolgende passeeractie maakte hij een panna en schoot hij op doel. Zijn schot werd geblokt maar had zeker een betere bestemming verdiend. Het zijn de kleine dingetjes waar men zich aan moest vasthouden, want Ajax had het zwaar.

De goal van Benfica legde Ajax een beetje lam. Waar de ploeg van Grim in de eerste vijf minuten de bal op de helft van Benfica kreeg, was het na de 0-1 eenrichtingsverkeer richting de goal van Ajax. Tweemaal kon oud-AZ'er Vangelis Pavlidis al gevaarlijk worden. Vooral zijn schot in de vijftiende minuut was gevaarlijk, maar trof het zijnet.

Ajax kreeg vroeg in de wedstrijd direct een geweldige klap te verwerken. Zonder dat één van de ploegen echt een kans produceerde, was daar ineens het doelpunt van Benfica. De Portugezen kregen een corner die knap gepareerd werd door Vitezslav Jaros. De keeper was vervolgens kansloos op de rebound die volgde. In de zesde minuut schoot Samuel Dahl vanaf randje zestien stijf in de kruising. Benfica kwam op 1-0 en dat was een dramatsiche start voor Ajax.

Dat terwijl Ajax juist wel een oppepper kon gebruiken, want onder Fred Grim gaat het nog geen haar beter dan onder John Heitinga. De Johan Cruijff ArenA hoopt vurig op een Champions League-avondje zoals vanouds. Dat zou in schril contrast staan met de laatste wedstrijd in de ArenA waar het publiek Ajax met een luid fluitconcert naar binnen stuurde. Er werd toen met 2-1 verloren van Excelsior.

Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Klaassen; Bounida, Weghorst, Godts

Youth League

Ajax en Benfica troffen elkaar ook al in de Youth League dinsdag. De Amsterdammers onder 19 hebben een flinke nederlaag geleden van 4-0.

