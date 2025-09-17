Ajax trapt eindelijk weer af bij een Champions League-duel. Inter, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis, is de eerste tegenstander. Ajax zal het miljardenbal beter willen aftrappen dan PSV, dat gister pijnlijk onderuit ging. Volg het duel hier live.

De Champions League-hymne is na drie jaar afwezigheid dus weer terug in de Johan Cruijff ArenA. Ajax begint gelijk goed tegen kampioen van Italië Inter. Ze zullen hopen dat het hen beter af gaat dan landgenoot PSV. Zij verloren in eigen huis met 3-1 van Union St. Gilloise.

Opstellingen

Steven Berghuis ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax. De rechtsbuiten kwam niet ongeschonden uit het gewonnen duel met PEC Zwolle (3-1) afgelopen weekend in de Eredivisie. Goed nieuws voor de Amsterdammers is dat ook Inter-spits Lautaro Martinez niet aan de aftrap staat. De Argentijn wordt gezien als dé ster van de club uit Milaan. Hij wordt vervanger door Pio Esposito.

Inter is het seizoen niet goed begonnen. De ploeg van Cristian Chivu (voormalig speler van Ajax) pakte slechts drie punten uit de eerste drie competitiewedstrijden. Na een klinkende zege op Torino (5-0) werd er verloren van Udinese (2-1) en afgelopen weekend van Juventus (4-3). Tegen Ajax krijgt Stefan de Vrij zijn allereerste minuten van het seizoen.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Taylor, Regeer, Klaassen; Edvardsen, Weghorst en Godts.



Opstelling Inter: Sommer; Dumfries, De Vrij, Bastoni, Akanji, Dimarco; Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella; Thuram en Esposito.

Programma Ajax

Ajax speelt verder deze competitie tegen Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, Qarabag, Villarreal en Olympiakos.

Alles over de Champions League

