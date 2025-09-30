Liverpool leed afgelopen weekend de eerste nederlaag van het seizoen in de Premier League, maar veel tijd om daarbij stil te staan heeft het niet. De ploeg van Arne Slot zich in de Champions League te revancheren. Het moet dan uit bij Galatasaray zien te winnen. Volg het duel live via dit artikel.

Liverpool ontsnapte in de eerste paar weken van dit seizoen veelvuldig aan puntenverlies met late doelpunten, maar zaterdag viel tegen Crystal Palace het kwartje een keer de andere kant op. De ploeg van Slot incasseerde diep in blessuretijd de winnende goal en dus kwam er een einde aan de ongeslagen status.

The Reds kunnen in Istanbul het chagrijn van die nederlaag wegspelen tegen Galarasaray. Slot stelt tegen de Turkse kampioen alle vier zijn Nederlanders op. Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo beginnen allemaal in de basis. Dat geldt niet voor superster Mohamed Salah en recordaankoop Alexander Isak. Zij beginnen op de bank. Dat heeft mogelijk te maken met de topper van komend weekend tegen Chelsea in de competitie.

Heet avondje voor Liverpool in Turkije

Het belooft voor Liverpool een zware avond te worden, want Galatasaray is goed op dreef. In de competitie won het alle zeven duels en staat het dus ruim aan de leiding. Het is echter dramatisch begonnen aan de Champions League, want door de 5-1 nederlaag op bezoek bij Eintracht Frankfurt is Galatasaray de nummer 36 van de ranglijst en daarmee de hekkensluiter.

Liverpool is het Champions League-jaar beter begonnen. Slot zag zijn ploeg in de eerste speelronde thuis met 3-2 winnen van Atlético Madrid. Virgil van Dijk maakte pas in blessuretijd de winnende goal.

