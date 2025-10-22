Arne Slot zit voor het eerst in zijn succesvolle trainersloopbaan in een sportieve crisis. Zijn ploeg Liverpool won al vier wedstrijden op rij niet. Gelukkig volgen de wedstrijden zich in rap tempo op, waardoor Liverpool snel revanche kan nemen. Wellicht woensdagavond al, als het in de Champions League op bezoek gaat bij Eintracht Frankfurt. Volg het duel hieronder live.

Slot werd in zijn debuutjaar kampioen met Liverpool. Ook dit seizoen begon voortvarend, al wonnen The Reds voornamelijk in blessuretijd. Sinds kort zit het de Engelse topclub tegen, want in drie van de vier verloren wedstrijden viel het tegendoelpunt na de 85e minuut. Zo ook tegen rivaal Manchester United, dat afgelopen zondag Slot en Liverpool verder in de problemen drukte.

Liverpool miste veel kansen, wat ondanks de malaise toch voor optimisme zorgde bij Slot. "Als we zo blijven spelen, maken we een goede kans om meer wedstrijden te winnen", waren de woorden van de Nederlandse oefenmeester bij Match of the Day.

Liverpool zonder Gravenberch

Dat moet woensdagavond in Duitsland tegen Eintracht Frankfurt gebeuren zonder sterkhouder Ryan Gravenberch. De Nederlandse middenvelder viel tegen Manchester United geblesseerd uit en bleek niet fit genoeg om met de selectie mee te reizen. Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong zitten wel bij de selectie. Laatstgenoemde moet het voornamelijk doen met invalbeurten nadat hij in de zomer overkwam van Bayer Leverkusen.

Opstellingen Eintracht Frankfurt en Liverpool

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Amenda, Koch, Theate; Götze, Larsson; Knauff, Doan, Brown; Bahoya



Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitiké, Isak, Gakpo

Geplaagde tegenstander

Ook Eintracht Frankfurt zit in niet de beste fase. De ploeg kreeg in de afgelopen vijf wedstrijden liefst achttien tegendoelpunten. Vijf daarvan waren tegen Atlético Madrid in de Champions League. Frankfurt begon de competitiefase met een 5-1 zege op Galatasaray, het team waar Liverpool juist van verloor.

