Liverpool leed afgelopen weekend de eerste nederlaag van het seizoen in de Premier League, maar veel tijd om daarbij stil te staan heeft het niet. De ploeg van Arne Slot hoopt zich in de Champions League uit bij Galatasaray te revancheren. Volg het duel live via dit artikel.

The Reds hopen tegen Galarasaray het chagrijn van de nederlaag in de Premier League tegen Crystal Palace weg te spelen. Slot koos in Istanbul voor een Nederlands getint Liverpool met Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basis. Superster Mohamed Salah en recordaankoop Alexander Isak beginnen op de bank. Dat heeft mogelijk te maken met de topper van komend weekend tegen Chelsea in de competitie.

Liverpool kwam al snel weer in de problemen. Dominik Szoboszlai maakte na een kwartier in het eigen strafschopgebied een onhandige overtreding en Galatasaray-spits Victor Osimhen pakte het cadeautje vanaf de penaltystip simpel uit: 1-0.

Heet avondje voor Liverpool in Turkije

Het belooft voor Liverpool een zware avond te worden, want Galatasaray is goed op dreef. In de competitie won het alle zeven duels en staat het dus ruim aan de leiding. Het is echter dramatisch begonnen aan de Champions League, want door de 5-1 nederlaag op bezoek bij Eintracht Frankfurt is Galatasaray de nummer 36 van de ranglijst en daarmee de hekkensluiter.

Liverpool is het Champions League-jaar beter begonnen. Slot zag zijn ploeg in de eerste speelronde thuis met 3-2 winnen van Atlético Madrid. Virgil van Dijk maakte pas in blessuretijd de winnende goal.

