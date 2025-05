LIVE Champions League | Arsenal zet met Jurriën Timber in de basis achtervolging in op Paris Saint-Germain

Woensdagavond om 21.00 uur strijden Paris Saint-Germain en Arsenal om de laatste finaleplaats in de Champions League. In Londen werd het 0-1, en dus moet Arsenal alles op alles zetten in Parijs om de achterstand nog om te draaien.

Het was lang de vraag of de Nederlandse Jurriën Timber inzetbaar is bij de ploeg van Mikel Arteta. De verdediger raakte geblesseerd in het heenduel en moest afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen AFC Bournemouth in de Champions League missen.

De trainer liet dinsdag al weten dat Timber wel bij de selectie zou zitten, maar liet nog in het midden of hij ook zou spelen. Woensdagavond kwam er duidelijkheid: de Nederlander start in de basis.

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain won vorige week in het Emirates Stadium met 0-1, met een doelpunt van Ousmane Dembele in de 4e minuut. Hij is fit genoeg om woensdag te spelen, maar start niet in de return. "Hij trainde de afgelopen twee dagen mee, dus hij is beschikbaar", zei coach Luis Enrique op zijn voorbeschouwende persconferentie een dag voor het duel.

Opstellingen

Opstelling Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ødegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

